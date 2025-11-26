Bất động sản liền thổ giữ sức hút trong bối cảnh thị trường phân hóa

Sự dịch chuyển này không phải ngẫu nhiên mà là hệ quả tất yếu của chu kỳ thị trường. Trong đó, tài sản liền thổ trung tâm tiếp tục được xem là "hầm trú ẩn giá trị" nhờ tính khan hiếm và biên độ tăng giá ổn định trong trung – dài hạn.

Thị trường Huế: Liền thổ giữ nhịp ổn định

Theo dữ liệu tổng hợp quý III/2025, tổng giá trị giao dịch bất động sản tại Huế đạt gần 238,5 tỷ đồng. Liền thổ chiếm tỷ trọng lớn, với mức giá phổ biến từ 60–120 triệu đồng/m² tùy vị trí, và tỷ lệ lấp đầy tại các khu dân cư trung tâm đạt khoảng 75–85%.

Huế được đánh giá là thị trường có diễn biến ổn định nhờ nguồn cung mới rất hạn chế, đặc biệt ở khu vực nội đô và các trục như Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp hay An Cựu – An Đông. Chính sự kiểm soát nguồn cung giúp liền thổ tại đây ít biến động ngay cả trong giai đoạn thị trường toàn quốc trầm lắng.

Sự dịch chuyển tiêu dùng và du lịch tạo "động lực mới"

Huế những năm gần đây ghi nhận sự thay đổi mạnh trong hành vi tiêu dùng của cả người dân lẫn du khách. Theo báo cáo của sở Du lịch Huế, 10 tháng đầu năm 2025 lượng khách du lịch đến Huế đạt 5,4 triệu lượt, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng của dòng khách kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ thương mại – mua sắm – giải trí ngày càng lớn.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của AEON Mall Huế, đã tạo ra dòng dịch chuyển rõ rệt của hoạt động mua sắm từ khu vực trung tâm cũ sang trục An Cựu, hình thành một "cực thương mại mới" của Huế, kéo theo mặt bằng kinh doanh tại các vị trí này luôn trong tình trạng khan hiếm.

Khan hiếm quỹ đất - yếu tố giữ giá cho liền thổ trung tâm

Hiện nay, quỹ đất trung tâm Huế rất hạn chế. Đặc biệt là khu vực nội đô hay quanh các trục Võ Nguyên Giáp, Hùng Vương và An Cựu – An Đông, gần như còn ít quỹ đất sạch để phát triển liền thổ quy mô lớn. Sự khan hiếm này khiến bất động sản liền thổ trung tâm: Ít chịu áp lực giảm giá ngay cả trong giai đoạn thị trường suy yếu; Dễ thanh khoản nhờ nhu cầu ở thực và kinh doanh ổn định; Tăng giá đều theo từng hạ tầng – thương mại mới. Trong bối cảnh dòng tiền đang phân hóa mạnh, tính khan hiếm trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp tài sản liền thổ trung tâm duy trì sức hấp dẫn dài hạn.

Shophouse trung tâm: Nhóm tài sản có khả năng khai thác cao

Trong các loại hình liền thổ tại Huế, shophouse trung tâm được đánh giá có khả năng khai thác tốt nhất. Lợi thế của loại hình này đến từ: Vị trí đón dòng khách lớn (đặc biệt quanh trung tâm thương mại như AEON Mall); Cấu trúc 4–5 tầng linh hoạt, phù hợp F&B – showroom – văn phòng – lưu trú; Hiệu suất cho thuê ổn định, dễ vận hành, ít rủi ro.

Một shophouse tiêu chuẩn có thể tạo ra 3 dòng doanh thu: kinh doanh trực tiếp, cho thuê tầng trên, và khai thác lưu trú mini – giúp tối ưu dòng tiền ngay cả khi thị trường biến động.

Nổi bật tại trung tâm mới của Huế là trục shophouse An Cựu Galleria, nằm trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đối diện AEON Mall Huế. Nhờ hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, dòng khách đổ về trung tâm thương mại, khu shophouse này ghi nhận sức mua khá tốt. Đây cũng là nguồn cung hiếm hoi tại khu vực nên được các NĐT quan tâm. Được biết, giá shophouse ở đây đã tăng 15-25% sau khi AEON Mall đi vào hoạt động.

Theo thông tin từ chủ đầu tư IMG Huế, hiện dự án chỉ còn một số ít sản phẩm, kèm chính sách tài chính linh hoạt: thanh toán 15% nhận shophouse ngay, hỗ trợ lãi suất và cam kết thuê lại 500 triệu đồng trong 12 tháng. Việc sản phẩm đã hoàn thiện và có thể khai thác ngay giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian tạo dòng tiền – yếu tố quan trọng trong bối cảnh dòng tiền ưu tiên hiệu quả thực.

Giai đoạn 2025–2030 được dự báo sẽ không còn là cuộc đua của những khoản đầu tư kỳ vọng lợi nhuận nhanh, mà là thời kỳ dòng tiền ưu tiên sự an toàn và giá trị bền vững. Với ba yếu tố: khan hiếm – khai thác thực – biên độ tăng giá, liền thổ trung tâm Huế tiếp tục được xem là "điểm neo" quan trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc.

