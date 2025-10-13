Bất động sản - nguồn lực tạo hạ tầng "mềm" cho trung tâm tài chính trong tương lai

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Việt Nam đặt khát vọng trở thành trung tâm tài chính của khu vực, hướng tới vị thế điểm đến tài chính toàn cầu. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là phép thử đối với thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường sống – làm việc đủ sức hấp dẫn dòng vốn quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, bên cạnh khung pháp lý minh bạch, chính sách tài chính cạnh tranh và hạ tầng công nghệ hiện đại, một yếu tố nền tảng nhưng thường ít được nhắc đến chính là bất động sản – đặc biệt là các khu đô thị tích hợp – yếu tố "hạ tầng mềm" định hình năng lực hội nhập và phát triển của Việt Nam trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu tương lai.

"Hạ tầng mềm" ở đây không chỉ bao gồm các không gian vật lý, mà còn là toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đời sống – từ y tế, giáo dục, môi trường làm việc, mua sắm, vui chơi giải trí cho đến các không gian thư giãn, cộng đồng. Chính những thành tố này tạo nên sức hấp dẫn bền vững đối với chuyên gia, nhà đầu tư và các dòng vốn quốc tế.

Trong Tập 8 – Talkshow "Kiến tạo Đất nước" với chủ đề "Việt Nam – Điểm đến tài chính toàn cầu", bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group chia sẻ: "Cần nhìn bất động sản không chỉ là nhà ở, mà là hạ tầng mềm cho dòng vốn quốc tế." Theo bà Đào, các khu đô thị tích hợp – nơi cư dân vừa sinh sống, vừa làm việc, đồng thời tiếp cận đầy đủ dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại chuẩn quốc tế – chính là môi trường vật lý thiết yếu để hình thành hệ sinh thái tài chính bền vững.

Bất động sản – nền tảng "hạ tầng mềm" cho đô thị tài chính quốc tế

Bất động sản, đặc biệt là các đô thị tích hợp quy mô lớn, không chỉ tạo nên không gian ở hay làm việc, mà còn đóng vai trò kiến tạo cấu trúc vật chất cho một trung tâm tài chính hiện đại. Đây chính là nền tảng định hình năng lực cạnh tranh quốc gia – nơi hội tụ quỹ đất, hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ và khả năng quản trị đô thị. Các cấu phần như văn phòng hạng A, khu đô thị quốc tế, trung tâm thương mại và các thành phố vệ tinh được kết nối đồng bộ chính là "khung xương" cho mô hình City Hub – cách mà Singapore, Dubai hay Hong Kong (Trung Quốc) đã thành công trong việc xây dựng vị thế tài chính toàn cầu.

Song song, bất động sản còn là kênh dẫn vốn quốc tế trực tiếp, giúp đa dạng hóa nguồn lực tài chính và mở rộng các sản phẩm tài chính phái sinh. Dòng vốn quốc tế khi tham gia sâu hơn vào thị trường sẽ hình thành các chuẩn mực vận hành minh bạch, tạo nền tảng cho một thị trường tài chính chuyên nghiệp, ổn định và hiệu quả. Thực tế cho thấy, nếu năm 2024, lĩnh vực bất động sản chiếm 16,5% tổng vốn FDI đăng ký mới, thì chỉ trong quý I/2025, tỷ lệ này đã tăng lên gần 24% - phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng hình thành một hệ sinh thái tài chính – đô thị – công nghệ tích hợp tại Việt Nam.

…để trung tâm tài chính từ "đáng làm việc", "đáng sống" đến "đáng đầu tư"

Theo bà Thi Anh Đào, hành trình xây dựng một trung tâm tài chính toàn cầu không thể chỉ dựa vào hạ tầng kỹ thuật hay thể chế tài chính, mà cần mở rộng sang hạ tầng sống – yếu tố quyết định khả năng giữ chân nhân tài, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế. Một trung tâm tài chính thành công không chỉ là nơi "đáng làm việc", mà còn phải là nơi "đáng sống" để an cư lâu dài. Chỉ khi hội tụ đủ hai yếu tố "đáng làm việc – đáng sống", trung tâm tài chính mới có thể thật sự trở thành nơi "đáng đầu tư". Đây chính là tam giác giá trị của một trung tâm tài chính hiện đại, nơi môi trường làm việc minh bạch, các cơ hội phát triển được khuyến khích, chất lượng sống được đảm bảo, nơi niềm tin – nguồn lực cùng hội tụ để hình thành hệ sinh thái bền vững.

Trong bối cảnh đó, bất động sản trở thành cầu nối giữa kinh tế và đời sống. Các khu đô thị được quy hoạch chuẩn quốc tế không chỉ mang đến không gian sống chất lượng mà còn tạo niềm tin và cảm hứng cho giới đầu tư toàn cầu. Đồng thời, mối liên kết giữa bất động sản, công nghiệp – logistics và hạ tầng công nghệ sẽ định hình sức cạnh tranh mới cho Việt Nam. Khi các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển và các đô thị được quy hoạch đồng bộ, bất động sản sẽ trở thành mắt xích chiến lược kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính – thương mại toàn cầu.

Vai trò tiên phong của Masterise Group trong hành trình kiến tạo "hạ tầng mềm"

Từ góc nhìn chiến lược, bất động sản cùng với đổi mới sáng tạo và công nghệ là ba trụ cột song hành giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn trở thành điểm đến tài chính toàn cầu hấp dẫn và bền vững. Với năng lực phát triển bất động sản đa lĩnh vực – từ nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ, bán lẻ đến hạ tầng và logistics, Masterise Group đang không chỉ kiến tạo không gian sống mà còn góp phần xây dựng nền tảng "hạ tầng mềm" cho các trung tâm tài chính tương lai của Việt Nam.

Là hệ sinh thái bất động sản quốc tế, Masterise Group tiên phong mang đến các chuẩn mực phát triển hạ tầng - đô thị - thương mại hiện đại, nơi giới chuyên gia toàn cầu có thể tìm thấy không gian sống xứng tầm – môi trường làm việc chuẩn quốc tế và chất lượng đầu tư được bảo chứng bằng giá trị vận hành thực tế.

Khi "hạ tầng mềm" được định hình – không chỉ là tòa nhà, mà là hệ sinh thái sống – làm việc – đầu tư chuẩn quốc tế – Việt Nam sẽ không chỉ là điểm đến của dòng vốn, mà trở thành điểm hội tụ của tinh hoa toàn cầu, góp phần kiến tạo vị thế mới của quốc gia trên bản đồ tài chính thế giới.