Bất động sản thành Vinh hưởng lợi lớn khi đường Lê Mao kéo dài mở theo quy hoạch

"Cú hích" cho thị trường địa ốc thành Vinh

Trong bất động sản, câu nói "hạ tầng đi trước, giá trị theo sau" hầu như chưa bao giờ sai. Thực tế tại nhiều đô thị lớn cho thấy, mỗi khi một tuyến đường huyết mạch hoặc công trình giao thông trọng điểm được triển khai, diện mạo đô thị lập tức thay đổi, khả năng kết nối được cải thiện rõ rệt, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng người, dòng vốn và tất yếu là giá trị bất động sản khu vực lân cận tăng lên.

Tại Hà Nội, các trục Võ Chí Công, Nguyễn Xiển hay đường vành đai 3.5 sau khi hoàn thiện đã giúp giá đất và căn hộ quanh khu vực tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt ở những dự án nằm ngay các nút giao chiến lược. TP.HCM cũng chứng kiến kịch bản tương tự quanh cầu Thủ Thiêm, đại lộ Phạm Văn Đồng hay tuyến Metro số 1, khi giá bất động sản bứt tốc song hành cùng sự xuất hiện của loạt dự án cao cấp và trung tâm thương mại mới.

Không nằm ngoài quy luật phát triển đó, thị trường bất động sản thành Vinh hiện đang đứng trước một "cú hích" hạ tầng tương tự với dự án mở rộng tuyến Lê Mao kéo dài. Tuyến đường này dài khoảng 1,2 km, rộng 48 m, nối từ đường ven sông Vinh tới Quốc lộ 1 tránh Vinh. Khi đi vào vận hành, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm ra QL1A mà còn giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu, đồng thời mở ra hành lang giao thương chiến lược cho khu Tây Nam, vùng lõi mới trong quy hoạch mở rộng trung tâm thành Vinh, nơi định hướng hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, hành chính và khu dân cư cao cấp.

Nhìn ở góc độ quy hoạch, tuyến Lê Mao kéo dài không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian đô thị về phía Tây Nam. Tuyến đường này sẽ tạo trục xương sống để hình thành chuỗi trung tâm thương mại, dịch vụ, hành chính và các khu dân cư cao cấp theo quy hoạch. Khi khả năng tiếp cận các tiện ích nội đô, khu vực ven sông và các tuyến quốc lộ được cải thiện, giá trị bất động sản hai bên trục sẽ được cộng hưởng mạnh mẽ. Điều này lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư coi Lê Mao kéo dài là "đòn bẩy" hạ tầng có thể đưa mặt bằng giá bất động sản khu Tây Nam bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới.

Heritage Collection: "Tọa độ tâm điểm" hưởng lợi kép từ hạ tầng và giá trị sống

Sở hữu vị trí ngay trên trục Lê Mao kéo dài, phân khu cao tầng Heritage Collection (nằm trong Khu đô thị Vinh Heritage) được giới đầu tư đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi lớn nhất từ "cú hích" hạ tầng này. Khi tuyến đường hoàn thiện, thời gian kết nối từ trung tâm ra Quốc lộ 1A và các tỉnh lân cận sẽ được rút ngắn đáng kể, đồng thời mở rộng hành lang giao thương về khu Tây Nam, vùng lõi mới trong quy hoạch phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tuyến đường Lê Mao kéo dài sẽ vượt sông Vinh và đi qua Heritage Collection, kết nối trực tiếp khu Tây Nam với khu trung tâm hiện hữu. Từ trục đường này, dự án dễ dàng tiếp cận các tuyến phố chính như Lê Mao, Nguyễn Trãi, Trường Thi, Trần Phú…, đồng thời kết nối nhanh tới các khu hành chính, thương mại, giáo dục và y tế trọng điểm của thành phố Vinh. Sự liên kết nội đô này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn gia tăng sức hút của dự án đối với cư dân và nhà đầu tư.

Điều này đồng nghĩa cư dân Heritage Collection không chỉ tiếp cận nhanh chóng hệ thống tiện ích nội đô mà còn dễ dàng kết nối tới các trung tâm thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế của trung tâm thành Vinh và vùng phụ cận.

Nằm trong KĐT Vinh Heritage, cư dân tương lai của Heritage Collection sẽ được trải nghiệm tiện ích tiện nghi đã hiện hữu. (Nguồn: Chủ đầu tư Mipec).

Bên cạnh giá trị cộng hưởng từ hạ tầng, phân khu cao tầng Heritage Collection còn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hiếm có: nằm trong quần thể đô thị đắt giá bậc nhất thành Vinh, thiết kế tối ưu tầm nhìn, không gian xanh đa lớp và hệ tiện ích đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do dự án, dù mới ra mắt cách đây ít ngày, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư và khách mua ở thực.

Với mức giá hiện tại vẫn được đánh giá còn "dư địa" so với tiềm năng, Heritage Collection được xem là dự án "đúng vị trí - đúng thời điểm" để đón đầu cả làn sóng hạ tầng và xu hướng dịch chuyển dân cư về khu Tây Nam. Trong bối cảnh hạ tầng và tiện ích khu vực đang tăng tốc, đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư tiên phong sở hữu không chỉ một chốn an cư tiện nghi, an toàn, đẳng cấp, mà còn là tài sản tích sản có khả năng sinh lời lâu dài.

Heritage Collection thuộc dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại Vinh Tân.