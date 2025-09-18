Bất động sản Trường Lộc thanh toán gần 2.000 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc (Bất động sản Trường Lộc) mới đây đã có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, ngày 12/9/2025, Bất động sản Trường Lộc thanh toán 1.910 tỷ đồng tiền gốc và gần 58 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu TLOCB2425001.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX, ngày 12/9/2024, Bất động sản Trường Lộc hoàn tất phát hành 1.910 tỷ đồng trái phiếu mã TLOCB2425001. Trái phiếu có kỳ hạn một năm; lãi suất cố định là 12%/năm.

Theo tài liệu của PV, trước thời điểm phát hành lô trái phiếu này chỉ vài ngày, Bất động sản Trường Lộc mang quyền tài sản phát sinh từ Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư và Kinh Doanh số 01/2024/HĐHTĐT/TPX-TRUONGLOC hiệu lực ngày 05/09/2024 và các phụ lục kèm theo (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc liên quan đến phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh của Dự Án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (TP.Hải Phòng), mang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Đến ngày 17/1/2025, Bất động sản Trường Lộc tiếp tục mang tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp thuộc sở hữu 56 hợp đồng mua bán nhà ở tại Dự án Khu đô thị Đại An thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp cũng nhiều lần có động thái rút bớt số tài sản bảo đảm này.

Về Bất động sản Trường Lộc, doanh nghiệp này được thành lập tháng 3/2023, trụ sở tại Khu đô thị sinh thái Dream City (Hưng Yên).

Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 4.400 tỷ đồng và đến tháng 8/2024 là 7.550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn nắm 48%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa sở hữu 49% và 3% còn lại thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long.

Đáng chú ý, ông Long là cổ đông nắm giữ 55,94% cổ phần (tương đương vốn góp gần hơn 2.717,5 tỷ đồng) tại Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa (tính đến tháng 7/2025). Cổ đông sở hữu 44,06% vốn còn lại tại Hưng Nghĩa là ông Nguyễn Danh Toàn (SN 1970).

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin về tài chính 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 7.505 tỷ đồng.

Bán niên 2025, Bất động sản Trường Lộc lỗ sau thuế hơn 58 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2024 vẫn có lãi hơn 9 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2025 tăng hơn 4.500 tỷ đồng, lên hơn 11.578 tỷ đồng trong đó nợ vay ngân hàng tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng lên mức 6.580 tỷ đồng; nợ phải trả khác 1.384 tỷ đồng.

Trong tổng dư nợ hơn 11.578 tỷ đồng của Bất động sản Trường Lộc bao gồm cả hơn 1.872 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu, xuất phát từ lô TLOCB2425001. Như vậy, với việc tất toán lô trái phiếu đã nói ở trên, Bất động sản Trường Lộc đã "sạch" nợ trái phiếu.