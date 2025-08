Bất động sản wellness: Mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập sống thượng lưu?

Theo báo cáo từ Global Wellness Institute, thị trường wellness toàn cầu đạt 4,4 nghìn tỷ USD vào năm 2023, trong đó bất động sản wellness là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, dự kiến đạt 913 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 15,8%.

Theo McKinsey, người tiêu dùng – đặc biệt là nhóm thu nhập cao, sẵn sàng trả phí cao hơn cho những bất động sản tích hợp wellness. Bên cạnh đó, Gen Y và Gen Z - nhóm tiêu dùng chủ lực trong 1-2 thập kỷ tới, ưu tiên không gian sống xanh, hỗ trợ sức khỏe, phù hợp xu hướng staycation, làm việc từ xa và lối sống bền vững – mở ra tiềm năng tăng giá dài hạn cho bất động sản gắn với wellness.

Khái niệm wellness đang dần thay thế những tiêu chí cũ. Thay vì nhồi nhét tiện ích, nhiều chủ đầu tư bắt đầu hướng đến triết lý sống lấy con người làm trung tâm - nuôi dưỡng cả thể chất, tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Đây chính là dịch chuyển tư duy phát triển bất động sản mà SJ Group đang theo đuổi tại Nam An Khánh – một đại đô thị tọa lạc tại trung tâm phía Tây Hà Nội. Ở đây, wellness không chỉ dừng ở khía cạnh thiết kế, mà hiện diện trong cách quy hoạch và vận hành dự án.

Dự án sở hữu 10,5 ha mặt nước và hệ thống cây xanh đạt tỷ lệ 4,6 m²/người – cao gấp đôi so với tiêu chuẩn của các khu đô thị loại đặc biệt và loại I, tiệm cận tiêu chuẩn cao của các đô thị hàng đầu trong khu vực. Tổng chiều dài đường dạo sinh thái Ecopath tại Nam An Khánh đạt khoảng 15 km, kết nối các phân khu với công viên trung tâm, không gian yoga ngoài trời và vườn thiền. Tổ hợp onsen khoáng nóng diện tích hơn 400 m² là một trong những điểm nhấn, hướng tới mô hình nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho cư dân.

Hệ sinh thái tiện ích được thiết kế để tăng kết nối với thiên nhiên, hỗ trợ ánh sáng tự nhiên, điều hòa nhiệt độ nhờ cây và hồ nước, cải thiện chất lượng không khí để nâng cao nhịp thở. Các nghiên cứu cho thấy những yếu tố này có thể góp phần tích cực trong việc kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ – những vấn đề phổ biến trong lối sống đô thị hiện nay.

Hình phối cảnh con đường Ecopath đang được triển khai tại Nam An Khánh

So với các mô hình đô thị wellness tiêu biểu trong khu vực châu Á, Nam An Khánh đang đi theo xu hướng tương đồng nhưng được nội địa hóa theo bối cảnh Việt Nam. Tại Thái Lan, dự án The Forestias (Bangkok) do MQDC phát triển nổi bật với hệ sinh thái khép kín và vận hành theo chuẩn sức khỏe toàn diện. The Forestias được xem là một trong những hình mẫu thành công về bất động sản tích hợp wellness tại Đông Nam Á, thu hút cả nhà đầu tư quốc tế và giới tinh hoa Thái Lan.

Q’in Wellness tại Hải Nam, Trung Quốc, cũng là một ví dụ về khu đô thị phát triển theo mô hình wellness, nổi bật với spa đẳng cấp quốc tế, các chương trình chăm sóc cá nhân hóa, thủy trị liệu và y học cổ truyền. Dự án kết hợp thiết kế bền vững và không gian xanh tĩnh tại, tạo nên một nơi ở mang hơi hướng nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Tọa lạc tại phía Tây Hà Nội, khu vực đang từng bước trở thành trung tâm phát triển mới của Thủ đô với quỹ đất lớn, mật độ xây dựng thấp, cảnh quan tự nhiên phong phú – Nam An Khánh sở hữu điều kiện phù hợp để SJ Group triển khai mô hình đô thị wellness ở quy mô toàn diện. Hạ tầng giao thông khu vực ngày càng hoàn thiện với các trục chính như Vành đai 3.5, Vành đai 4, đường Lê Trọng Tấn kéo dài, đại lộ Thăng Long và quy hoạch trục Hồ Tây – Ba Vì. Đồng thời, định hướng chiến lược biến khu vực Tây Hà Nội thành cực tăng trưởng mới theo mô hình đô thị thông minh – sinh thái – giáo dục – công nghệ (lấy Hòa Lạc làm trung tâm), đang củng cố tiềm năng phát triển lâu dài của khu vực này.

Không chỉ thụ hưởng lợi thế tự nhiên và hạ tầng của phía Tây Thủ đô, Nam An Khánh còn được kiến tạo như một "tài sản sức khỏe" – nơi con người sống hòa mình cùng thiên nhiên, tái tạo năng lượng mỗi ngày và duy trì sự kết nối lành mạnh với cộng đồng. Được định vị là The Listening City – một "đô thị biết lắng nghe", dự án hướng tới việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ ngơi và phát triển tinh thần của cư dân hiện đại.

Bất động sản wellness được đánh giá là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2025–2030. Những dự án được quy hoạch bài bản như Nam An Khánh có thể vừa phục vụ nhu cầu ở thực, vừa là kênh đầu tư giữ giá trong dài hạn. Giá trị tại đây nằm ở chính khả năng đáp ứng các nhu cầu sống mới – nơi thiên nhiên, cộng đồng và nhịp sống hiện đại được cân bằng trong một cấu trúc đô thị có tính tổ chức.