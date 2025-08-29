Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt được 'trùm lừa đảo' Lê Minh Dũng ở Campuchia

29-08-2025 - 20:30 PM | Xã hội

Lê Minh Dũng - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm hoạt động tại Campuchia đã bị bắt.

Ngày 28/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Trước đó, tháng 2/2024, sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 đối tượng thuộc đường dây giả danh cán bộ Công an, Kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. 

Bắt được 'trùm lừa đảo' Lê Minh Dũng ở Campuchia- Ảnh 1.

Cơ quan Công an lấy lời khai Lê Minh Dũng.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh triệt xóa liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở tại nước ngoài.

Quá trình mở rộng chuyên án, Cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài thành lập, điều hành hoạt động của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nói trên là Lê Minh Dũng (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa). 

Bắt được 'trùm lừa đảo' Lê Minh Dũng ở Campuchia- Ảnh 2.

Đối tượng Lê Minh Dũng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Ngay sau khi băng nhóm lừa đảo của mình bị Công an Nghệ An triệt xóa vào năm 2024, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các “ông chủ” người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại đặc khu kinh tế thuộc Campuchia tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới khiến quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 24/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau thời gian theo dõi, ngày 22/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập nhiều tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia và áp giải về nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án, xử lý đối tượng theo quy định.

"Ông trùm" lừa đảo Liên Kết Việt Lê Xuân Giang bị đề nghị án chung thân

Theo Chi Chi

