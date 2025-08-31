Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giam cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 1,1 tỷ đồng ở Sơn La

31-08-2025 - 14:28 PM | Tài chính - ngân hàng

Bắt giam cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 1,1 tỷ đồng ở Sơn La

Lợi dụng vị trí công tác tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La, Nguyễn Văn Khiêm đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng tiền của nhiều người.

Sáng 31/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 1,1 tỷ đồng ở Sơn La- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Khiêm.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Văn Khiêm là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Lợi dụng vị trí công tác, Khiêm đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 1,1 tỷ đồng của nhiều người dân trú tại xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Khiêm sử dụng chi tiêu cá nhân hết và nghỉ việc tại ngân hàng rồi đi khỏi địa phương.

Tháng 10/2024, sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy tìm đối tượng. Đến ngày 28/8, sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam Nguyễn Văn Khiêm.

Công an tỉnh Sơn La thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Văn Khiêm đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La qua Đại úy Lò Văn Trường - Phó Đội trưởng, Điều tra viên, số điện thoại 0359.989.578 để được hỗ trợ giải quyết.

Theo Anh Nhật

VTC News

