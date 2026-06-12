Bắt giữ đối tượng phá két sắt trộm 40 chỉ vàng

Sau thời gian truy xét, Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, bắt giữ nghi phạm liên quan là Nguyễn Văn Hùng (SN 2005), trú thôn Hữu Từ, xã Đại Thanh, từng có tiền án về các hành vi xâm phạm sở hữu tài sản.

Trước đó, ngày 4-6-2026, Công an xã Đại Thanh tiếp nhận trình báo của chị T.T. (SN 1992, trú thôn Thượng Phúc) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, phá két sắt lấy trộm 40 chỉ vàng cùng 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Đại Thanh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng khẩu trang, quần áo chống nắng để che giấu nhân dạng, đeo găng tay nhằm xóa dấu vết và liên tục thay đổi hướng di chuyển sau khi gây án.

Các tổ công tác được chia thành nhiều mũi, tập trung rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn và các tuyến đường đối tượng có khả năng đi qua. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi đối tượng liên tục di chuyển lòng vòng qua nhiều địa bàn nhằm cắt đứt dấu vết truy xét.

Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, trả lại tài sản cho người dân, các trinh sát Công an xã Đại Thanh đã rà soát tỉ mỉ, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xác định đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (SN 2005, trú thôn Hữu Từ, xã Đại Thanh), từng có tiền án về các hành vi xâm phạm sở hữu tài sản.

Sau khi gây án, Hùng rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình và tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên, đến trưa 10-6-2026, sau đúng 144 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm. Ngay lập tức, phương án bắt giữ được triển khai, đối tượng bị khống chế an toàn.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Công an sau đó đưa đối tượng đến nơi cất giấu tang vật và thu hồi toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt để trao trả cho bị hại.

Theo Công an xã Đại Thanh, việc nhanh chóng điều tra, khám phá thành công vụ án không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.