Chứng khoán APEC chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2026

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Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, MCK: APS) vừa có công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, cuộc họp hôm 9/6/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định do số lượng cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Do đó, Chứng khoán APEC dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2026 vào ngày 16/6/2026 vào 9h ngày 16/6/2026.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công bố trước đó, APS dự kiến trình cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026, Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2026; Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; kế hoạch kinh doanh năm 2026;...

Năm 2025, tổng doanh thu hoạt động của doanh nghiệp ở mức hơn 181 tỷ đồng, phần lớn là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ. Chi phí hoạt động kinh doanh gần 202 tỷ đồng và chi phí quản lý công ty chứng khoán gần 20 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng năm 2025 hơn 31,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của APS ở mức gần 777,5 tỷ đồng trong đó, vốn chủ sở hữu gần 771,4 tỷ đồng; nợ phải trả hơn 6 tỷ đồng.

Sang năm 2026, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu 64 tỷ đồng; chi phí 3,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 58,56 tỷ đồng.

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, APS cũng dự trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là 1 tỷ đồng. HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Trước đó, trong năm 2025, tổng thù lao thực tế của HĐQT và BKS là gần 507 triệu đồng, bằng 50,67% so với phương án trả thù 50,67% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.