Loạt lãnh đạo Y Dược phẩm Vimedimex xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

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Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (Y Dược phẩm Vimedimex, MCK: VMD) đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Lê Tiến Dũng.

Trong đơn từ nhiệm, ông Dũng cho biết, vì một số lý do cá nhân nên ông không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò là Thành viên HĐQT của công ty.

Ngoài ông Lê Tiến Dũng, Y Dược phẩm Vimedimex cũng nhận được đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đức Giang- Trưởng ban, Thành viên Ban kiểm soát và 2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Thanh Thanh Bình và ông Trương Duy Phong. Cả 3 vị này đều xin từ nhiệm vì một số lý do cá nhân

Loạt lãnh đạo Y Dược phẩm Vimedimex xin từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tổ chức đại hội vào 8h30 ngày 12/6/2026, tại Khách sạn Hà Nội Daewoo (Hà Nội).

Thành phần tham dự gồm tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của VMD tại ngày đăng ký cuối cùng 15/5/2026 có quyền tham dự Đại hội.

Tại đại hội, Y Dược phẩm Vimedimex dự kiến trình cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong một diễn biến khác, hồi đầu tháng 5/2026, HoSE có văn bản nhắc nhở VMD về việc chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2026.

Đến thời điểm ngày 6/5/2026, đã quá thời hạn công bố thông tin nhưng Y Dược phẩm Vimedimex chưa thực hiện công bố thông tin BCTC quý I/2026 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.