Chủ tịch VSDC hé lộ bước tiến mới trong tiến trình nâng hạng MSCI

Tại sự kiện Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit do Vietnambiz tổ chức chiều ngày 11/6, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết Việt Nam chính thức được nâng hạng là bước tiến rất quan trọng.

Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí mà FTSE đặt ra, thậm chí vượt một số yêu cầu của các tổ chức và quỹ đầu tư lớn đang hoạt động tại thị trường. Đây cũng là nền tảng để hướng tới mục tiêu tiếp theo là nâng hạng theo tiêu chuẩn của MSCI.

Trước đây, mục tiêu được đặt ra là đến năm 2030 sẽ đạt chuẩn thị trường mới nổi theo đánh giá của MSCI. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng tiến trình này có thể diễn ra sớm hơn, vào khoảng năm 2028 hoặc 2029 nếu các điều kiện cần thiết được hoàn thiện đúng kế hoạch.

Một trong những yêu cầu quan trọng của MSCI là phải có pháp nhân độc lập vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) nhằm xử lý rủi ro giao dịch và bảo vệ quyền lợi các thành viên thị trường. Bên cạnh đó là việc triển khai mô hình tài khoản tổng (Omnibus Account).

Vị lãnh đạo cho biết VSDC đã hoàn tất các công việc chuẩn bị quan trọng, trong đó có việc thành lập Công ty TNHH MTV Bù trừ Trung tâm CCP. Hiện đơn vị đang hoàn thiện hệ thống công nghệ và các quy định liên quan, dự kiến hoàn tất trong quý I/2027.

Đối với mô hình tài khoản tổng, VSDC đang phối hợp với IFC và nhiều tổ chức quốc tế để nghiên cứu mô hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam trước khi triển khai.

Đồng quan điểm, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng dù FTSE, MSCI hay S&P có những bộ tiêu chí khác nhau, điểm chung đều xoay quanh niềm tin của nhà đầu tư tổ chức đối với chất lượng doanh nghiệp, tính minh bạch và hạ tầng thị trường.

Về minh bạch, yêu cầu không chỉ là công bố đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh mà còn phải bảo đảm tính kịp thời. Trong khi đó, hạ tầng thị trường cần đủ an toàn để bảo vệ dòng vốn của nhà đầu tư.

Đó cũng là lý do cơ quan quản lý triển khai cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (Non pre-funding) như một bước đệm trước khi vận hành hệ thống CCP. Bên cạnh đó là việc áp dụng cơ chế xử lý giao dịch tự động (STP) và triển khai tài khoản tổng nhằm tạo thuận lợi cho các quỹ đầu tư lớn trong việc phân bổ vốn và quản lý danh mục.

Theo ông Dũng, mục tiêu cuối cùng của quá trình nâng hạng không chỉ là thu hút dòng vốn ngoại mà còn phát triển thị trường phát hành, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả hơn. Các thương vụ IPO quy mô lớn hoàn toàn có thể được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế thông qua các kỳ đánh giá định kỳ, mở ra cơ hội cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư nước ngoài.

Ông cũng nhấn mạnh tính minh bạch tiếp tục là tiêu chí được các tổ chức xếp hạng đặc biệt quan tâm. Từ kinh nghiệm của Indonesia, các tổ chức như MSCI và FTSE hiện đang chú ý nhiều hơn đến việc công bố thông tin về cổ đông lớn. Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi để có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình nâng hạng thị trường.

Về phía cơ quan quản lý, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là sửa đổi Luật Chứng khoán. Ngay đầu tuần tới, cơ quan quản lý sẽ tổ chức hội thảo đầu tiên để thảo luận các nội dung sửa đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường và phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Theo đại diện UBCKNN, đợt sửa đổi lần này sẽ tập trung vào các nội dung hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường, tạo cơ sở pháp lý cho các nghị định mới cũng như thúc đẩy sự phát triển của các loại hình quỹ đầu tư.

Cơ quan quản lý xác định nâng hạng không chỉ là một mục tiêu về mặt danh nghĩa mà là quá trình nâng cao thực chất chất lượng thị trường. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.