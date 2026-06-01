Nhóm ngành nào có thể "hút tiền" trở lại trong 6-12 tháng tới?

Tại phiên tọa đàm thứ 3 trong khuôn khổ Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit do VietnamBiz tổ chức chiều 11/6, câu chuyện tìm kiếm "alpha" trên thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm 2026 trở thành chủ đề được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Theo các diễn giả, đây là giai đoạn mà chỉ số có thể vẫn giữ được mặt bằng cao, nhưng cơ hội kiếm tiền không còn dễ dàng như các pha tăng đồng thuận.

Nhóm ngành nào có thể hút tiền trong 6-12 tháng tới?

Khi được hỏi về các nhóm ngành có thể thu hút dòng tiền trong 6-12 tháng tới, các diễn giả cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng với cách tiếp cận “mua cả ngành”. Trong giai đoạn thị trường phân hóa, cơ hội sẽ nằm nhiều hơn ở từng doanh nghiệp có câu chuyện riêng, thay vì tất cả cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành đều tăng.

Một số nhóm ngành truyền thống như ngân hàng, chứng khoán, thép, vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, bán lẻ và bất động sản vẫn là những cái tên được nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn của từng nhóm không giống nhau.

Theo ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chứng khoán SHS , có những nhóm ngành luôn được kỳ vọng rất lớn nhưng thực tế lại chưa hiệu quả, điển hình là xây dựng và đầu tư công. Dù câu chuyện hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công được nhắc đến nhiều, không ít doanh nghiệp trong ngành này có nền tảng tài chính yếu, sử dụng đòn bẩy cao và chịu áp lực lớn khi lãi suất cũng như giá nguyên vật liệu biến động.

“Doanh nghiệp có thể có dự án, có dòng tiền luân chuyển để duy trì hoạt động, nhưng để chuyển hóa thành kết quả kinh doanh tốt và giá cổ phiếu tăng bền vững thì không dễ”, ông Hạnh nhận định.

Ngược lại, nhóm ngành được chuyên gia SHS đánh giá có triển vọng dài hạn hơn là các doanh nghiệp hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường vốn và các sản phẩm tài chính. Khi tăng trưởng tín dụng bị giới hạn bởi trần nhất định, thị trường sẽ cần nhiều sản phẩm tài chính hơn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm đầu tư mới.

Theo ông, trong năm nay và 5 năm tới, có thể xuất hiện cuộc đua giữa ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ trong việc mở rộng mảng sản phẩm đầu tư. Đây là thị trường có dư địa lớn, không bị giới hạn giống như tăng trưởng tín dụng. Những doanh nghiệp có năng lực vốn, công nghệ và hệ sinh thái khách hàng tốt có thể đi trước trong xu hướng này.

Ngân hàng là nhóm đáng chú ý

Nếu phải chọn một nhóm ngành đáp ứng nhiều tiêu chí như nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền ổn và có khả năng thu hút vốn mới trong 6-12 tháng tới, vị chuyên gia SHS cho rằng ngân hàng vẫn là nhóm đáng chú ý.

Lý do được cho là trong một chu kỳ dài, ngân hàng là một trong những ngành hiếm hoi có lợi nhuận tăng trưởng tương đối đều. Trong khi nhiều ngành khác biến động mạnh theo chu kỳ, lợi nhuận của nhóm ngân hàng vẫn duy trì xu hướng tăng, nhờ đặc thù của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu tín dụng còn lớn.

Trên thị trường chứng khoán, ngân hàng cũng là nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn, chiếm khoảng 30-40% thị trường. Điều này khiến nhóm cổ phiếu này luôn có ảnh hưởng mạnh đến VN-Index và được cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức quan tâm.

Về định giá, theo ông Hạnh, nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện có định giá ở mức tương đối rẻ so với bình quân, dù chưa phải vùng rẻ nhất trong chu kỳ. Vùng định giá thấp nhất từng xuất hiện trong các giai đoạn như 2020 hoặc 2022, còn hiện tại chưa phải đáy nhưng cũng không đắt.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý nhà đầu tư không nên mua toàn bộ nhóm ngân hàng một cách đại trà. Điểm quan trọng là phải chọn được những ngân hàng có câu chuyện riêng. Những cổ phiếu ngân hàng có yếu tố đặc thù về tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản, câu chuyện tăng vốn hoặc chuyển đổi mô hình có thể có diễn biến tốt hơn. Ngược lại, các ngân hàng không có câu chuyện nổi bật có thể tiếp tục đi ngang theo thị trường chung.

Chứng khoán kỳ vọng "bắt" tín hiệu thị trường sớm

Bên cạnh ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng được các chuyên gia nhắc đến như một ngành đáng theo dõi trong giai đoạn tới. Theo ông Trần Thăng Long, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán BSC, ngân hàng và chứng khoán đều là hai nhóm có tỷ trọng lớn và beta cao. Khi thị trường tăng điểm, thanh khoản cải thiện, xác suất hai nhóm này vượt trội so với thị trường là khá cao.

Riêng với ngành chứng khoán, định giá hiện tại được đánh giá là tương đối hợp lý. Dù chưa quay lại vùng rẻ như giai đoạn 2022, nhiều cổ phiếu chứng khoán hiện không còn đắt nếu so với mặt bằng 5 năm gần đây.

“Ngay cả với những nhà đầu tư không nắm giữ cổ phiếu chứng khoán, tôi cho rằng vẫn nên quan tâm đến nhóm này. Đây là ngành thường bắt tín hiệu thị trường rất nhanh. Khi thanh khoản tăng, nhà đầu tư nước ngoài quay lại quan tâm tới Việt Nam, hoặc dòng vốn có dấu hiệu đảo chiều, nhóm chứng khoán thường phản ứng sớm”, ông Long chia sẻ.

Về dài hạn, ngành chứng khoán vẫn gắn trực tiếp với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Nếu quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, sản phẩm tài chính đa dạng hơn và dòng vốn tổ chức gia tăng, các công ty chứng khoán có năng lực vốn, công nghệ và hệ sinh thái khách hàng tốt sẽ còn nhiều dư địa phát triển.