Thanh khoản chứng khoán "mất hút" trước thềm World Cup

Thị trường chứng khoán vừa trải qua thêm một phiên giao dịch ảm đạm với thanh khoản tiếp tục phá đáy. Giá trị giao dịch trên HoSE giảm tới 49% so với phiên trước xuống còn 10.133 tỷ đồng. Tính riêng trên kênh khớp lệnh sàn HOSE, giá trị chỉ hơn 9.300 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với phiên liền trước. Đây là mức thanh khoản thấp nhất trong vòng 14 tháng kể từ phiên tăng điểm lịch sử sau "bão" thuế quan 10/4/2025.

Trước đó, sau phiên thứ Hai giảm sâu, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch thứ Ba 9/6 với thanh khoản thấp nhất trong hơn 1 năm. Dòng tiền có sự phục hồi trong phiên thứ Tư nhưng nhanh chóng tụt áp trong phiên thứ Năm 11/6.

Trung bình từ đầu tháng 6/2026 tới hiện tại, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt hơn 13.000 tỷ đồng/phiên, giảm tới 37% so với trung bình tháng 5 liền trước. Xét theo giá trị trung bình tháng, kể từ tháng 1/2025, chưa bao giờ dòng tiền trên kênh khớp lệnh lại “heo hút” như hiện nay.

Dữ liệu tháng 6/2026 tính đến hết phiên 11/6

Giao dịch chứng khoán lình xình trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chưa hết bi quan và không mấy mặn mà với việc mua đuổi các cổ phiếu đã hồi trong khi áp lực bán cũng không lớn. Việc thanh khoản rơi về mức thấp phần nào cũng dễ hiểu trong bối cảnh VN-Index đã đánh rơi tới hơn 130 điểm, thủng ngưỡng quan trọng 1.800 và gần như xóa sạch mọi thành quả từ đầu năm. Mỗi lần thị trường hồi phục lại nhanh chóng xuất hiện áp lực bán kéo chỉ số đi xuống, tạo cảm giác "cưa chân bàn" khiến nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn.

Đặc biệt, dù có những nhịp tăng song đà đi lên của chỉ số chính phần đa lại dựa vào một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm Vingroup hoặc một vài mã có câu chuyện riêng. Dòng tiền không lan toả đồng đều, không ít nhà đầu tư nắm giữ các nhóm ngành khác gần như không cảm nhận được thành quả từ đà tăng của chỉ số. Sự thận trọng của nhà đầu tư cá nhân từ đó quay ngược trở lại thị trường, tạo ra một “vòng xoáy” tác động mạnh đến thanh khoản cũng như xu hướng ngắn hạn nói chung.

Ở khía cạnh khác, rõ ràng là không dễ để giao dịch có thể sôi động trở lại đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất được dự báo có thể tiếp tục tăng. Theo quan điểm của ông Đỗ Thanh Tùng, Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), kênh chứng khoán phụ thuộc nhiều hơn vào triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp và nền kinh tế. Với việc mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện đã tăng đáng kể, khoảng 2,5 - 3 điểm phần trăm so với giai đoạn trước, điều này làm giảm đáng kể sức hấp dẫn tương đối của thị trường cổ phiếu.

"Nếu lãi suất tiếp tục đi lên, khả năng bứt phá của chứng khoán trong ngắn hạn sẽ gặp nhiều thách thức hơn" - ông Tùng nhận định.

Trong bối cảnh hiện nay, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chuyển dần sang tư duy nắm giữ dài hạn, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh biến động giá cổ phiếu, yếu tố cổ tức cũng cần được xem xét kỹ, bởi đây là nguồn lợi nhuận bổ sung quan trọng trong giai đoạn thị trường dao động.

Về cơ cấu danh mục, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được đánh giá là lựa chọn đáng chú ý nhờ vai trò dẫn dắt đối với VN30 và VN-Index. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng danh mục đầu tư dài hạn nên duy trì tỷ trọng nhất định ở nhóm ngành này.