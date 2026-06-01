Doanh nghiệp điện trả cổ tức cao gấp 1,5 lần mức dự kiến đầu năm

Thị trường hôm nay giao dịch trầm lắng dưới 10.200 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, VN-Index mất 5 điểm đóng cửa ở vùng 1.798. Trong bức tranh đó, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) công bố đợt chi trả cổ tức lần cuối cho năm 2025, khép lại một năm kinh doanh phục hồi rõ nét sau giai đoạn bị El Niño ảnh hưởng.

Thác Mơ chốt ngày 9/7, chi hơn 140 tỷ đồng cổ tức còn lại

HĐQT TMP thông qua chi trả đợt cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 10/7; cổ đông nhận tiền từ ngày 31/7/2026. Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi ra vào khoảng 140 tỷ đồng.

Đây là đợt chi thứ hai và cũng là đợt cuối cho năm tài chính 2025. Trước đó, vào tháng 12/2025, TMP đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, chi trả vào ngày 6/2/2026. Cộng lại, cổ tức toàn năm 2025 đạt 30%, tức 3.000 đồng mỗi cổ phiếu, cao hơn gấp rưỡi mục tiêu 20% mà ĐHĐCĐ thông qua đầu năm.

Hai cổ đông lớn hưởng phần lớn giá trị đợt chi này: Tổng Công ty Phát điện 2 (EVN GENCO 2) nắm 51,92% vốn và Công ty TNHH Năng lượng REE nắm 42,63%.

Trong những năm gần đây, mức cổ tức của TMP dao động khá lớn tùy theo thủy văn từng năm. Năm 2020 đạt 72%, năm 2021 và 2022 cùng ở mức 20%, năm 2023 lên đỉnh 90% khi sản lượng điện vượt kế hoạch, năm 2024 giảm còn 30%, và năm 2025 ở mức 30%. Theo công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, tỷ lệ cổ tức trung bình của TMP từ năm 2008 đến 2025 là 29%.

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 đạt đỉnh 90% do sản lượng điện vượt kế hoạch.

Năm 2025, TMP ghi nhận lợi nhuận sau thuế 303,78 tỷ đồng, doanh thu 712,92 tỷ đồng. Sang năm 2026, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 246,88 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện 2025, do dự báo sản lượng thủy văn thấp hơn. Trong quý 1/2026, TMP vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 19% và 25% so với cùng kỳ.

Cổ tức của doanh nghiệp thủy điện phụ thuộc nhiều vào lượng mưa từng mùa, không chỉ vào năng lực quản trị. Năm nước về hồ tốt, lợi nhuận tăng, cổ tức cao; năm hạn hán, ngược lại. Nhà đầu tư có thể hỏi thêm: kế hoạch mở rộng sang điện mặt trời của TMP, với mục tiêu 69 triệu kWh trong năm 2026, liệu có giúp dòng tiền bớt phụ thuộc thời tiết trong năm năm tới?

VN-Index hôm nay: thanh khoản về đáy bốn tháng, khối ngoại bán ròng phiên thứ tư liên tiếp

VN-Index đóng cửa ngày 11/6/2026 ở mức 1.798,61 điểm, giảm 5,1 điểm, tương đương 0,28% so với phiên trước. Chỉ số có lúc chạm 1.801,99 điểm trong phiên nhưng không giữ được mốc 1.800.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức yếu. Tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 10.132 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái theo thông tin từ các bản tin thị trường trong ngày. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm khoảng 63% giá trị giao dịch. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với 38,2 triệu cổ phiếu bán ra so với 20,6 triệu cổ phiếu mua vào, đây là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp trong tuần.

Về độ rộng thị trường, hơn 185 mã tăng giá, 121 mã giảm, một mã tăng trần và bốn mã giảm sàn trong số 380 mã có giao dịch trên HOSE.

* Hai thông tin đáng chú ý khác trong ngày: nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bất ngờ hút dòng tiền với tâm điểm là KBC, SZC, IDC trong bối cảnh thanh khoản xuống đáy; và Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã có sự đồng thuận cho phép các doanh nghiệp FDI lớn được IPO và niêm yết tại Việt Nam.

Lịch thực hiện cổ tức từ 11/6 đến hết 15/6﻿

* Tham khảo từ Cotuc, Vietstock, Nguoiquansat