Động thái “lạ” của tổ chức nắm hơn nghìn tấn vàng khi giá bật tăng trở lại

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã ngừng bán ròng trong phiên 11/6 sau 2 phiên xả hàng liên tiếp, qua đó giữ nguyên lượng vàng nắm giữ ở mức khoảng 1.014 tấn.

Động thái thận trọng trên diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới quay đầu hồi phục 3,4% phiên 11/6, qua đó lấy lại mốc 4.200 USD/oz. Từ mức đáy của phiên là gần 4.023 USD/oz, giá vàng đã tăng tới hơn 4.247 USD/oz, tương đương biên độ dao động khá rộng, hơn 210 USD/oz.

Giá vàng xuất hiện tín hiệu hồi phục vào những giờ cuối phiên tại thị trường Mỹ, sau khi ông Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công Iran trong cùng ngày. Thông tin này phần nào giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại, qua đó hỗ trợ giá vàng thu hẹp đà giảm.

Trước đó, kim loại quý chịu áp lực bán mạnh trong những phiên đầu tuần. Nguyên nhân đến từ báo cáo việc làm của Mỹ tích cực hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động vẫn vững. Bên cạnh đó, số liệu CPI tháng 5 tiếp tục phản ánh áp lực lạm phát dai dẳng, khiến kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất suy yếu.

Sự kết hợp giữa thị trường lao động mạnh và lạm phát chưa hạ nhiệt là yếu tố bất lợi với vàng. Bởi trong kịch bản này, Fed có thêm lý do để duy trì lãi suất cao lâu hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bất chấp áp lực bán đáng kể, thị trường vàng vẫn giữ vững được mức hỗ trợ dài hạn quan trọng trên 4.000 USD/ounce.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Thorsten Polliet, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản của BOOM & BUST REPORT, cho biết ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng tăng giá dài hạn vẫn không bị phá vỡ.

Mặc dù sự biến động và diễn biến giá gần đây đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư vàng, Polleit cho rằng việc giá vàng giảm từ mức đỉnh nên được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau một đợt tăng giá mạnh mẽ bất thường, chứ không phải là sự khởi đầu của một thị trường gấu mới.

"Nếu bạn sử dụng xu hướng hàm mũ và một xu hướng đa thức khác, thì bạn sẽ thấy rằng 5.500 USD là một con số khá xa so với bất kỳ đường xu hướng nào " ông nói. "Một phản ứng như vậy từ quan điểm này không có gì đáng ngạc nhiên."

Polliet giải thích rằng mặc dù giá vàng có thể giảm xuống mức thấp hơn trong thời gian ngắn, nhưng triển vọng cơ bản của nền kinh tế nói chung vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này.