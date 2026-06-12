Quỹ bạc lớn nhất thế giới tiếp tục “xả hàng” bất chấp giá bạc bật tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục bán ròng gần 24 tấn bạc trong phiên 11/6. Như vậy, chỉ trong 3 phiên gần nhất, quỹ này đã bán ra tổng cộng gần 58 tấn bạc, kéo lượng bạc đang nắm giữ xuống còn khoảng 15.000 tấn.

Động thái giảm nắm giữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới có phiên hồi phục mạnh. Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX của Mỹ, chốt phiên 11/6, giá bạc tăng hơn 6%, lên vùng 67 USD/ounce.

Theo ông Christopher Lewis, nhà phân tích thị trường tại FX Empire, diễn biến của bạc hiện khá tương đồng với vàng khi nhà đầu tư đang theo dõi sát vùng hỗ trợ quan trọng quanh 60 USD/ounce. Đây được xem là mốc có ý nghĩa lớn đối với xu hướng ngắn hạn của kim loại quý này.

Ông Lewis cho biết giá bạc ban đầu chịu áp lực giảm mạnh, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều phục hồi. Theo vị chuyên gia, việc giá bật lên từ vùng 60 USD/ounce là diễn biến hợp lý, bởi đây là vùng hỗ trợ quan trọng trong thời gian qua. Nếu đà hồi phục tiếp diễn, giá bạc có thể hướng tới đường trung bình động EMA 200 ngày và các vùng kháng cự phía trên.

Dù vậy, chuyên gia của FX Empire vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với quy mô vị thế. Ông cho rằng thị trường bạc có dấu hiệu đã rơi vào trạng thái bán quá mức, nên một nhịp hồi nhẹ trong vài ngày tới là kịch bản có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạc đánh mất mốc 60 USD/ounce, rủi ro giảm sâu sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí mở ra khả năng giá lùi về vùng 50 USD/ounce.

Theo ông Lewis, thị trường bạc vẫn đang được hỗ trợ bởi yếu tố cung - cầu, khi nhu cầu bạc cao hơn nhiều so với nguồn cung. Điều này tạo nền tảng cho khả năng tăng giá trong trung và dài hạn, đặc biệt khi bạc vừa là kim loại quý, vừa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn phụ thuộc lớn vào khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, diễn biến lãi suất và các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran và Mỹ. Trong bối cảnh đó, việc quỹ SLV tiếp tục bán ròng cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự tự tin, dù giá bạc đã có phiên hồi phục đáng kể.