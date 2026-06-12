Đầu tư Gia Cường bị phạt vì không công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 285/QĐ-XPHC ngày 10/6/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 703 tầng 7, Toà nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Theo đó, Đầu tư Gia Cường bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và bán niên 2025.

Đầu tư Gia Cường được thành lập tháng 7/2015 có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cập nhật đến tháng 10/2023, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 425 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Delta Hà Nội giảm sở hữu từ 99,99% xuống còn 80,952%, Công ty TNHH Phát triển Delta Hà Nội nắm 19,048% còn lại.

Cả Đầu tư Gia Cường lẫn 2 doanh nghiệp cổ đông đều do ông Vũ Đình Chiến người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu trên HNX, doanh nghiệp từng phát hành lô trái phiếu mã GCICH2125001 với giá trị 468 tỷ đồng trong năm 2021 kỳ hạn 4 năm. Theo công bố, doanh nghiệp đã hoàn tất thanh toán toàn bộ gốc và lãi của lô trái phiếu này đúng hạn. Trong đó khoản gốc 468 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 31/12/2025.