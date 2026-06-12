Đang làm Tổng Giám đốc bất ngờ bị sa thải, người phụ nữ đòi bồi thường 2 tỷ, toà phán quyết ra sao?

Cập nhập mới nhất, CTCP Dược Lâm Đồng (mã LDP) công bố bản án phúc thẩm số 03/2026/LD-PT. Theo đó, TAND tỉnh Lâm Đồng đã bác kháng cáo của bà Lê Thị Minh Thùy, cựu Tổng Giám đốc CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar), đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ và xử lý kỷ luật sa thải đối với bà.

Theo hồ sơ vụ án, bà Thùy ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Ladophar từ ngày 1/12/2022 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Ngày 20/12/2023, Hội đồng quản trị Ladophar ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà.

Không đồng ý với quyết định này, bà Thùy khởi kiện Ladophar. Theo trình bày, bà cho rằng việc miễn nhiệm không có căn cứ, không được giải thích lý do và sau đó tiếp tục bị xử lý kỷ luật sa thải trái quy định. Bà khởi kiện yêu cầu xác định việc miễn nhiệm là trái pháp luật, hủy quyết định sa thải và yêu cầu công ty thanh toán gần 2 tỷ đồng tiền lương, bảo hiểm cùng các khoản liên quan.

Ở chiều ngược lại, Ladophar cho rằng trong thời gian điều hành, dù nhận mức lương rất cao nhưng bà Thùy không hoàn thành nhiệm vụ, khiến hoạt động kinh doanh thua lỗ. Ngoài ra, bà còn lợi dụng chức vụ để phát sinh các chi phí thông qua hợp đồng thuê xe với người thân nhằm trục lợi cá nhân, cũng như việc chiếm giữ con dấu của Doanh nghiệp trong một thời gian. Trên cơ sở đó, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà vào cuối năm 2023.

Sau khi bị miễn nhiệm, bà không đến công ty làm việc, không thực hiện bàn giao và vắng mặt trong thời gian dài dù đã được nhiều lần thông báo, mời làm việc.

HĐXX xác định việc miễn nhiệm bà Thùy được Hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đối với quyết định sa thải, tòa án cho rằng bà Thùy đã tự ý nghỉ việc từ ngày 21/12/2023 đến tháng 6/2024 mà không có lý do chính đáng. Công ty đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tòa cũng ghi nhận bà Thùy đã nhận đủ tiền lương đến hết tháng 12/2023, hoàn tất thủ tục bảo hiểm xã hội và đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Từ đó, cấp phúc thẩm kết luận không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bà Thùy, giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với Ladophar.