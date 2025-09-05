Bắt giữ Huỳnh Tấn Thiện - đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

Ngày 5-9, Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Tấn Thiện (SN 2004; ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Huỳnh Tấn Thiện và tang vật cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3-9, Thiện đến tiệm vàng N.K.L ở xã Cần Giuộc rồi giả vờ hỏi mua vàng.

Khi nhân viên đưa 3 chiếc lắc vàng có tổng trị giá gần 90 triệu đồng thì Thiện chiếm đoạt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Cần Giuộc đến hiện trường và triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 14 giờ ngày 4-9, lực lượng công an đã bắt giữ Thiện. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.