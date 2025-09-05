Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ Huỳnh Tấn Thiện - đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

05-09-2025 - 16:26 PM | Xã hội

Công an xã ở Tây Ninh bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng sau một ngày trốn chạy.

Ngày 5-9, Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Tấn Thiện (SN 2004; ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Bắt giữ Huỳnh Tấn Thiện - đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh- Ảnh 1.

Huỳnh Tấn Thiện và tang vật cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3-9, Thiện đến tiệm vàng N.K.L ở xã Cần Giuộc rồi giả vờ hỏi mua vàng.

Khi nhân viên đưa 3 chiếc lắc vàng có tổng trị giá gần 90 triệu đồng thì Thiện chiếm đoạt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Cần Giuộc đến hiện trường và triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 14 giờ ngày 4-9, lực lượng công an đã bắt giữ Thiện. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh bị bắt sau 6 giờ gây án

Theo Hải Đường

Người lao động

