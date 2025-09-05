Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết bạn với người lạ qua Zalo, nữ sinh tự thuê nhà nghỉ, báo bị bắt cóc: Công an ra cảnh báo 'nóng'

05-09-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Một nữ sinh 18 tuổi tại Hải Phòng đã bị kẻ lừa đảo qua mạng dụ dỗ, khiến em tự thuê khách sạn và gọi về cho gia đình báo tin bị bắt cóc để đòi tiền chuộc 50 triệu đồng.

Tối 3/9, Công an phường Lưu Kiếm, TP.Hải Phòng nhận được trình báo từ anh P.V.K. về việc con gái là P.T.K.H. (sinh năm 2007) bị các đối tượng gọi điện thoại tống tiền. Kẻ lừa đảo yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người. Ngay trong đêm, công an đã phối hợp với gia đình rà soát camera và truy vết taxi, phát hiện nữ sinh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thành Đông. Em đã được bàn giao về an toàn cho gia đình vào sáng hôm sau.

Qua làm việc, H. khai bị một tài khoản lạ dụ kết bạn qua Zalo. Sau đó, em nhận được cuộc gọi video từ một người tự xưng là cảnh sát, dọa rằng em liên quan đến một vụ án ma túy và buộc phải vào Đà Nẵng hợp tác điều tra.

Khi biết em có mong muốn du học, nhóm lừa đảo đã làm giả giấy báo nhập học tại Hàn Quốc, yêu cầu chuyển 350 triệu đồng để “chứng minh tài chính”. Khi H. nói không có tiền, chúng đã hướng dẫn em thuê nhà nghỉ rồi gọi điện cho gia đình, nói mình bị bắt cóc và ép gia đình chuộc với số tiền 50 triệu đồng.

Kết bạn với người lạ qua Zalo, nữ sinh tự thuê nhà nghỉ, báo bị bắt cóc: Công an ra cảnh báo 'nóng'- Ảnh 1.

Nữ sinh 18 tuổi được giải cứu kịp thời - Ảnh: Tiền Phong

Công an phường Lưu Kiếm cảnh báo đây là thủ đoạn “bắt cóc online” mới. Kẻ lừa đảo không bắt cóc trực tiếp mà lợi dụng tâm lý hoảng loạn để nạn nhân tự cách ly khỏi gia đình, tạo vỏ bọc như thể bị bắt cóc thật. Nếu phụ huynh không nhận diện kịp thời, rất dễ bị mất tiền.

Ngoài vụ việc này, nhiều địa phương như Quảng Ninh cũng ghi nhận học sinh bị dụ vào nhà nghỉ theo kịch bản tương tự để tống tiền. Các vụ “bắt cóc online” đang gia tăng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt nhắm vào học sinh và sinh viên, với thủ đoạn giả danh công an, dàn dựng cảnh bị bắt cóc để tống tiền người thân.

Lời khuyên từ cơ quan chức năng

Không kết bạn hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ trên mạng xã hội.

Xác minh thông tin khi nhận cuộc gọi từ số lạ tự xưng công an, viện kiểm sát... Người dân hãy gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc đến trụ sở công an để xác minh.

Giữ bình tĩnh và báo ngay cho công an khi có dấu hiệu bất thường.

Tuyệt đối không chuyển tiền và không nhấp vào các đường link lạ.

Kết bạn với người lạ qua Zalo, nữ sinh tự thuê nhà nghỉ, báo bị bắt cóc: Công an ra cảnh báo 'nóng'- Ảnh 2.

