Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết sinh năm 1992

17-11-2025 - 15:00 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội kịp thời bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết, người mạo danh lãnh đạo VOV để cưỡng đoạt 200 triệu đồng của chủ gara ô tô tại KĐT Nam An Khánh.

Tối ngày 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (113) vừa kịp thời khống chế một người đàn ông mạo danh lãnh đạo đài VOV để cưỡng đoạt tài sản của chủ gara ô tô tại khu đô thị Nam An Khánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h ngày 14/11, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân về việc có kẻ đang đe dọa, gây sức ép buộc chủ một gara ô tô phải chuyển khoản số tiền lớn tại xã An Khánh.

Bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết sinh năm 1992- Ảnh 1.

Nguyễn Sỹ Thiết thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Ngay khi tiếp cận địa điểm được báo, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú xã An Khánh, TP Hà Nội) đang có hành vi uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Thiết tự xưng là "phó giám đốc một trung tâm thuộc VOV", đưa ra yêu cầu chủ gara phải giao 200 triệu đồng. Thiết đe dọa rằng nếu không đáp ứng, y sẽ tung lên mạng hoặc gửi báo chí những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động của gara ô tô của anh Đ.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an xã An Khánh.

Hiện Công an xã An Khánh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành

Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành Nổi bật

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 19 người bị thương: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 19 người bị thương: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

14:46 , 17/11/2025
Mỹ phẩm của Mailisa: Cơ quan chức năng nói gì?

Mỹ phẩm của Mailisa: Cơ quan chức năng nói gì?

14:28 , 17/11/2025
Khu công nghiệp Du Long chìm trong biển nước, 6.000 công nhân phải nghỉ việc

Khu công nghiệp Du Long chìm trong biển nước, 6.000 công nhân phải nghỉ việc

14:10 , 17/11/2025
Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương

13:59 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên