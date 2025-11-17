Bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết sinh năm 1992

Tối ngày 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (113) vừa kịp thời khống chế một người đàn ông mạo danh lãnh đạo đài VOV để cưỡng đoạt tài sản của chủ gara ô tô tại khu đô thị Nam An Khánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h ngày 14/11, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân về việc có kẻ đang đe dọa, gây sức ép buộc chủ một gara ô tô phải chuyển khoản số tiền lớn tại xã An Khánh.

Nguyễn Sỹ Thiết thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Ngay khi tiếp cận địa điểm được báo, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú xã An Khánh, TP Hà Nội) đang có hành vi uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Thiết tự xưng là "phó giám đốc một trung tâm thuộc VOV", đưa ra yêu cầu chủ gara phải giao 200 triệu đồng. Thiết đe dọa rằng nếu không đáp ứng, y sẽ tung lên mạng hoặc gửi báo chí những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động của gara ô tô của anh Đ.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an xã An Khánh.

Hiện Công an xã An Khánh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.