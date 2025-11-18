Bắt khẩn cấp Đinh Văn Khoa sinh năm 1995

Tối 17/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Khoa (SN 1995; trú K75H12/17 Đồng Kè, thành phố Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/11, Công an phường Hòa Khánh tiếp nhận tin báo của một người bị hại về việc bị mất trộm xe máy tại khu vực Công viên đường Ngô Văn Sở – Nguyễn Đình Trọng.

Theo trình báo, trước đó, vào khoảng 22h cùng ngày, bị hại có để 01 xe máy Yamaha Sirius FI màu xám đen, BKS 92YA-006xx trên vỉa hè công viên để vào quán bida gần đó đến khoảng 23h quay ra lấy xe thì phát hiện đã bị kẻ gian lấy trộm.

Đinh Văn Khoa tại cơ quan công an - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh đã truy xét. Đến khoảng 1h30 ngày 16/11, Công an phường đã xác định xe máy bị trộm được cất giấu tại căn nhà ở phường Liên Chiểu.

Qua rà soát và phối hợp cùng Công an phường Liên Chiểu kiểm tra tại số nhà K75H12/17 Đồng Kè thì phát hiện đối tượng tên Đinh Văn Khoa.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khoa đã thừa nhận vừa mới thực hiện trộm cắp chiếc xe nêu trên.



