Bắt Lục Minh Tuấn

07-11-2025 - 10:40 AM | Xã hội

Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 12 Pro của đồng nghiệp trong giờ giải lao.

Ngày 5/11, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với Đồn Công an Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng làm rõ đối tượng Trộm cắp điện thoại di động trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Bắt Lục Minh Tuấn- Ảnh 1.

Đối tượng Lục Minh Tuấn tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó một ngày, trong giờ nghỉ giải lao, Lục Minh Tuấn, sinh năm 1985, trú tại khu Tân Mỹ 2, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là công nhân của một công ty, đến tủ đồ cá nhân ở tầng 3 để lấy đồ.

Tại đây, Tuấn quan sát thấy tủ đồ cá nhân của anh Chu Văn T. không khóa cửa tủ. Nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, Tuấn đã mở tủ, lục soát và lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 12 Pro của anh Thuần.

Sau khi trộm cắp, Tuấn tắt nguồn điện thoại và cất giấu tài sản vào tủ cá nhân của mình. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, Lục Minh Tuấn đã tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp lại chiếc điện thoại trộm cắp được.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

