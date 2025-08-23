Bất ngờ 2 cổ phiếu chứng khoán ngược dòng “kịch trần” trong ngày VN-Index lao dốc từ đỉnh

Trước nhịp giảm sâu của thị trường, nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt chịu áp lực, trong đó không thể kể tới nhóm chứng khoán. Dù chỉ mới tăng trần phiên hôm trước, song phiên nay hàng loạt mã đã giảm mạnh, thậm chí “nằm sàn” như BSI, VND, EVS, VIG, SBS, BVS, CTS, VCI, FTS,...

Dù vậy, vẫn xuất hiện những "tia sáng" ngược dòng thị trường chung, điển hình là các mã VUA và VDS. Chốt phiên 22/8, bộ đôi cổ phiếu chứng khoán này đồng thuận tăng kịch trần, thậm chí có mã lên đỉnh lịch sử.

Cụ thể, cổ phiếu VUA của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers tiếp tục bật tăng gần 15%, tiến lên mốc 19.600 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp. Khối lượng cổ phiếu giao dịch đạt 10.200 đơn vị.

Đây được coi là mức thanh khoản đột biến khi cổ phiếu này thường xuyên ghi nhận giao dịch nhỏ giọt, chỉ vài trăm cổ phiếu giao dịch mỗi phiên, thậm chí có ngày không được mua/bán.

Tương tự, cổ phiếu VDS của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng diễn biến khởi sắc. Thị giá “tím lịm” lên mốc đỉnh lịch sử 25.000 đồng/cp cùng thanh khoản cao kỷ lục, ghi nhận 12,4 triệu cổ phiếu được sang tay. Vốn hóa thị trường của VDS lần đầu tiên đạt 6.682 tỷ đồng.

Chứng khoán Stanley Brothers vừa "đổi chủ"

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VUA đến sau loạt biến động thượng tầng. Ngày 12/8, Chứng khoán Stanley Brothers đón thêm 4 cổ đông lớn mới bao gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang, Công ty TNHH MTV Vipico và CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam. Nhóm này nắm giữ tổng cộng 29,4 triệu cổ phiếu VUA, tương đương 86,97% vốn điều lệ.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, với nội dung chính là miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, đồng thời bầu nhân sự thay thế. Vị Chủ tịch HĐQT là ông Luyện Quang Thắng cũng đã bán sạch 300.000 cổ phiếu nắm giữ.

Trong số các cổ đông lớn mới, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa (29 ha, Nghệ An). Doanh nghiệp này từng nắm giữ 5,19% vốn tại Ngân hàng MSB trước khi thoái bớt cổ phần vào năm 2023.

CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang được mệnh danh là “ông trùm KCN Hải Dương”, sở hữu 3 dự án lớn: KCN Nam Sách (62,4 ha), KCN Phúc Điền (82,9 ha) và KCN Tân Trường (198 ha). Các dự án này hiện được quản lý bởi TN Property Management – công ty con của ROX Key Holdings (mã: TN1). Công ty TNHH MTV Vipico (nắm giữ 18,34% vốn của Stanley Brothers) là chủ đầu tư dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng trên khu đất vàng Võ Văn Kiệt (11.487 m2).

Còn CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam (sở hữu 24,64% vốn ủa Stanley Brothers) là công ty xây dựng trong hệ sinh thái ROX Group, từng hoạt động dưới tên TNCons và ROX Cons.﻿

Đứng đầu ROX Group là vợ chồng doanh nhân ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

VDSC lãi vỏn vẹn 11 tỷ nửa đầu năm

Về Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), công ty vừa công bố kế hoạch phát hành 4,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, 213 cán bộ nhân viên sẽ được mua cổ phiếu VDS với giá ưu đãi chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 60% so với giá đóng cửa của cổ phiếu VDS phiên 22/8. Toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo lộ trình 1-2 năm.

Trong danh sách được phân bổ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn được mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu và Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VDS sẽ tăng lên mức 2.720 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành ESOP diễn ra trong khi tình hình kinh doanh của Rồng Việt không mấy khả quan. Trong quý 2/2025, VDSC mang về doanh thu hoạt động xấp xỉ 170 tỷ đồng, giảm gần 45% so với cùng kỳ.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều sụt giảm. Trong đó, hoạt động tự doanh chỉ mang về hơn 16 tỷ đồng, giảm tới 90%. Cùng với đó, lỗ từ các tài sản FVTPL tăng vọt khiến VDS báo lỗ mảng tự doanh.

Doanh thu giảm nhưng chi phí hoạt động lại tăng 11 tỷ đồng lên mức 138 tỷ đồng. Kết quả, VDSC báo lỗ trước thuế 13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 147 tỷ đồng; lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 26 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm , VDSC mang về 332 tỷ đồng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.