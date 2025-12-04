Bất ngờ: Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản, chủ đầu tư HH Linh Đàm bỏ ngành massage

Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên - công ty của ông Lê Thanh Thản vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, số lượng ngành nghề kinh doanh giảm từ 98 còn 97, đa phần là các ngành nghề được cập nhật mã ngành, gộp hoặc tách ngành.

Đáng chú ý﻿, khối thông tin cũ có ngành dịch vụ tắm hơi, massage, và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) với mã ngành 9610.

Ở khối thông tin mới, mã ngành 9610 chuyển thành ﻿ Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú ﻿. Còn ngành tương tự như cũ đã chuyển thành mã ngành 9623 là dịch vụ spa và xông hơi . Massage không còn xuất hiện.

Ông Lê Thanh Thản thường được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Một lần "tái xuất" gần đây của ông Thản là vào tháng 8 khi ông tham gia buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn xã Tam Hưng (Hà Nội). Khi đó, lãnh đạo xã đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Khi nhắc đến “đại gia điếu cày” không thể không nhắc đến Khu tổ hợp HH Linh Đàm tọa lạc tại quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội).

Khu tổ hợp HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà, cao từ 36 - 41 tầng (khoảng 20 căn hộ/tầng), được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm do Công ty tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Năm 2015, tổ hợp 12 tòa HH Linh Đàm từng gây sốt khi tung ra hàng nghìn căn hộ với giá chỉ từ 13,5–15,5 triệu đồng/m2. Sau gần 10 năm, giá trị các căn hộ tại đây đã thay đổi đáng kể.

Đây là tổ hợp chung cư đang thu hút nhiều sự chú ý vì từng ra thông báo tạm dừng tiếp nhận trông giữ mới xe máy điện, xe đạp điện từ ngày 1-12-2025 và ngừng hoàn toàn việc nhận trông giữ xe điện từ ngày 1-2-2026 tại tầng hầm các tòa nhà.

Sau đó, ﻿UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) có văn bản gửi Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên; Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm liên quan đến việc tiếp nhận xe điện tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. UBND phường đề nghị doanh nghiệp không được từ chối trông giữ xe điện

