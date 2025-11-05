Bất ngờ giá bán nhà ở xã hội do Vingroup đầu tư tại Quảng Trị

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh sách 142 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Khu Nhà ở xã hội (khu vực 3), thuộc Dự án Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ Nam Đông Hà. Theo đó, giá bán các căn hộ được công khai dao động từ 8,3 – 12,4 triệu đồng/m2 diện tích sàn xây dựng.

Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà ở xã hội tại nhiều đô thị từ Bắc vào Nam thường nằm trong ngưỡng 13 - 18 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn do chi phí đất và xây dựng tăng, mức giá tại dự án nhà ở xã hội ở Nam Đông Hà được xem là "dễ tiếp cận" hơn so với kỳ vọng ban đầu của thị trường.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê nhà ở xã hội đối với dự án này. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail, đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup.

Thời gian nhận hồ sơ dự kiến diễn ra từ 1/11/2025 đến 30/11/2025, trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Vincom Shophouse Royal Park (phường Nam Đông Hà, TP Đông Hà) hoặc tại trụ sở Vincom Retail ở Hà Nội.

Dự án nằm tại phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, có tổng quy mô khoảng 13,69 ha. Trong đó, 11.547 m2 dành để xây dựng nhà ở xã hội với tổng số 142 căn, diện tích mỗi căn không quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0. Tiến độ triển khai dự án kéo dài từ quý IV/2021 đến quý IV/2024.

Tổng thể Dự án nhà ở xã hội của Vingroup tại tại phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà.

Việc bố trí quỹ nhà ở xã hội trong tổng thể dự án Nam Đông Hà được đánh giá phù hợp định hướng phát triển đô thị và nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng lao động tại khu vực miền Trung. Dự án được kỳ vọng góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở chất lượng trong khu vực, đồng thời thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của Đông Hà giai đoạn 2025 – 2030.

Đáng chú ý, Quảng Trị là một trong nhiều địa phương nằm trong chiến lược phát triển khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Tập đoàn Vingroup. Các dự án thuộc thương hiệu Happy Home hướng đến mô hình nhà ở xã hội có hạ tầng, cảnh quan và tiện ích tốt hơn tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường, qua đó cải thiện chất lượng sống và hình ảnh phân khúc nhà ở xã hội.

Một số dự án Happy Home quy mô lớn đã và đang triển khai gồm Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) với hơn 4.000 căn hộ, Happy Home Cam Ranh (Khánh Hòa) rộng khoảng 87,6 ha, cùng nhiều dự án tại Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa và các tỉnh thành khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư.

