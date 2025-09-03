Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ: Năm 2026, người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

03-09-2025 - 20:14 PM | Xã hội

Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).

Chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm 2026, lịch nghỉ lễ và cuối tuần của người lao động đã sớm trở thành chủ đề được quan tâm. Theo Bộ luật Lao động 2019, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết cố định, người lao động còn có thêm các ngày cuối tuần, nâng tổng số ngày nghỉ trong năm lên tới 115 ngày nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Gần nhất, sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngày nghỉ gần nhất tiếp theo sẽ là Tết Dương lịch 1/1/2026 (thứ Tư) và sau đó là dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết, người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết, cụ thể:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, Tết Âm lịch 2026 người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, ngoài 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định, thì trong năm 2026 sẽ có 52 ngày thứ Bảy và 52 ngày Chủ Nhật, tổng cộng là 104 ngày cuối tuần.

- Đối với người lao động chỉ nghỉ Chủ nhật hàng tuần, thì tổng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2026 sẽ là: 52 ngày chủ nhật + 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định = 63 ngày.

- Đối vớii người lao động được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì tổng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2026 sẽ là: 52 ngày Chủ nhật + 52 ngày Thứ bảy + 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định = 115 ngày.

Như vậy, năm 2026 người lao động sẽ có lịch nghỉ khá thuận lợi, đặc biệt với nhóm được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật thì tổng số ngày nghỉ lên tới 115 ngày (chưa bao gồm ngày nghỉ phép hàng năm). Đây không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động mà còn là cơ hội để mỗi người lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, sum họp gia đình hay phát triển bản thân.

 

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

