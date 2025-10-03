Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ nhận được hàng chục triệu đồng, cô gái vội báo Công an

03-10-2025 - 15:06 PM | Smart Money

Ngày 3/10, Công an phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa hỗ trợ một cô gái trẻ trả lại số tiền 45 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 2003, trú tại khu phố 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đến Công an phường Đông Hà trình báo, nhờ lực lượng Công an hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền 45 triệu đồng vào tài khoản của chị.

Qua xác minh, Công an phường Đông Hà nhanh chóng xác định được số tài khoản chuyển nhầm là của anh Nguyễn Văn Vui (SN 1966, ở khu phố 7, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ). Công an phường đã hỗ trợ, hướng dẫn chị Thúy trao trả lại số tiền nói trên cho anh Vui.

Bất ngờ nhận được hàng chục triệu đồng, cô gái vội báo Công an- Ảnh 1.

Tại cơ quan Công an phường Đông Hà, anh Vui (bìa phải) đã được chị Thúy trả lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản.

Tại cơ quan Công an, anh Vui rất vui mừng lúc nhận lại được số tiền bị chuyển nhầm của mình. Anh Vui gửi lời cảm ơn chị Thúy và lực lượng Công an phường đã kịp thời xác minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Việc làm của chị Nguyễn Thị Thúy là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng . Đồng thời, một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Theo Hữu Thành

Tiền phong

