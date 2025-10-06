Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max

06-10-2025 - 20:00 PM | Thị trường

Lịch sử dường như sắp lặp lại với iPhone 17 Pro Max.

Nhiều người chọn mua iPhone phiên bản Pro Max vì thiết bị có màn hình lớn nhất trong toàn bộ dải sản phẩm. Tuy vậy, iPhone 17 Pro Max có thể là mẫu iPhone “Max” cuối cùng thực sự sở hữu danh hiệu đó.

Thông thường, từ “Max” hàm ý không gì có thể vượt qua. Tuy vậy, Apple đã từng phá vỡ quy tắc này khi giới thiệu chip M1 Ultra, mạnh hơn cả M1 Max. Và lịch sử dường như sắp lặp lại.

Bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max- Ảnh 1.

iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. (Ảnh: The Verge)

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, bên cạnh iPhone 18 Pro Max ra mắt vào năm 2026, Apple cũng sẽ công bố một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, rất có thể là iPhone Fold hoặc iPhone Ultra. Nhiều chuyên gia nhận định rằng đây sẽ là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự ra đời của kỷ nguyên iPhone màn hình gập sau nhiều năm Apple thăm dò thị trường.

iPhone Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình ngoài kích thước 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch, tương đương một chiếc iPad mini khi mở ra. Với kích thước này, iPhone Fold sẽ chính thức trở thành mẫu iPhone có màn hình lớn nhất trong lịch sử.

Các nguồn tin cũng tiết lộ iPhone Fold sẽ sử dụng cơ chế gập kiểu “book-style”, hạn chế tối đa nếp gấp giữa màn hình, điểm yếu thường thấy ở các smartphone gập khác. Vỏ máy nhiều khả năng được làm bằng titan, bản lề dùng hợp kim “LiquidMetal” để tăng độ bền, còn cấu hình dự kiến bao gồm chip A20, RAM 12GB và bộ nhớ khởi điểm 256GB.

Mức giá khởi điểm được dự đoán khoảng 1.999 USD (khoảng 53 triệu đồng), khiến iPhone Fold trở thành chiếc điện thoại đắt nhất mà Apple từng bán ra. Dung lượng pin có thể đạt 5.000 mAh để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho hai màn hình lớn, cùng hệ thống 4 camera với 2 ống kính 48 MP phía sau.

Bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max- Ảnh 2.

Hình ảnh phác hoạ iPhone gập dựa trên các thông tin rò rỉ.

Sự xuất hiện của iPhone Fold không chỉ mở ra hướng đi mới về thiết kế mà còn cho thấy Apple đang chuyển dần cách định nghĩa dòng sản phẩm cao cấp. Nếu trước đây, “Max” tượng trưng cho phiên bản mạnh mẽ và cao cấp nhất, thì nay “Fold” có thể sẽ trở thành biểu tượng cho tương lai, sự linh hoạt và đổi mới của thương hiệu.

Với phần lớn người dùng phổ thông, iPhone 17 Pro Max vẫn sẽ là lựa chọn an toàn và cân bằng giữa hiệu năng, pin và camera. Trong khi đó, iPhone Fold hướng đến nhóm người dùng yêu thích công nghệ mới, muốn trải nghiệm sự khác biệt trong từng thao tác mở gập. Tất nhiên, mức giá dự kiến 2.000 USD sẽ khiến không ít người phải cân nhắc trước khi quyết định sở hữu sản phẩm mang tính biểu tượng này.

Theo Huỳnh Duy

