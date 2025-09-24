Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải màu cam, một mẫu iPhone 17 Pro Max có giá tăng cao, bỏ thêm 10 triệu đồng cũng chưa chắc mua được

24-09-2025 - 20:00 PM | Thị trường

Mức giá mẫu iPhone 17 Pro Max này đang cao hơn niêm yết từ 8 đến 10 triệu đồng tại một số cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Loạt iPhone 17 Pro và Pro Max năm nay được giới thiệu với ba màu sắc gồm Cam Vũ trụ, Bạc và Xanh Đậm. Đúng như xu hướng mọi năm, màu mới thường được săn đón nhiều nhất và Cam Vũ trụ chính là tâm điểm ngay từ trước khi mở bán. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra mắt, tình thế bất ngờ đảo ngược: Màu Bạc mới là cái tên khiến người dùng đau ví khi giá thực tế bị đẩy cao hơn cả màu Cam.

Khảo sát tại một số cửa hàng nhỏ lẻ ở TP.HCM cho thấy mức giá iPhone 17 Pro Max màu bạc đang cao hơn niêm yết từ 8 đến 10 triệu đồng. Cụ thể, bản 256GB màu Cam Vũ trụ được bán ở mức 45 triệu đồng, nhưng bản màu Bạc cùng dung lượng được đẩy lên 46 - 48 triệu đồng. Phiên bản 512GB cũng không ngoại lệ: Màu cam dừng ở 50 triệu đồng, trong khi màu bạc vọt lên tới 54 triệu đồng, chênh lệch rõ rệt so với giá niêm yết 44,5 triệu đồng.

Không phải màu cam, một mẫu iPhone 17 Pro Max có giá tăng cao, bỏ thêm 10 triệu đồng cũng chưa chắc mua được- Ảnh 1.

iPhone 17 Pro Max màu Bạc và Cam Vũ trụ là 2 phiên bản màu sắc được người Việt ưa chuộng nhất. (Ảnh: Oliur / UltraLinx)

Ông Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng tại TP.HCM có nhiều năm kinh doanh sản phẩm Apple, cho biết mức độ quan tâm với bản màu Cam và Bạc đều rất lớn, chiếm đến 90% khách hàng những ngày gần đây. Anh cho biết: "Người dùng phải chi nhiều hơn 5-8 triệu đồng để sở hữu màu Cam, và có thể lên tới 10 triệu đồng với màu Bạc. Giá thay đổi liên tục tùy nguồn hàng, chênh lệch cao nhưng không đủ hàng để bán. Đặc biệt bản màu Bạc có nguồn cung nhỏ hơn, nên khan hiếm hơn Cam và bị đẩy giá cao hơn".

Đáng chú ý, màu Bạc không phải màu mới, nhưng lại bất ngờ trở thành phiên bản khan hiếm nhất. Lý giải nguyên nhân, một số chủ cửa tại TP.HCM còn cho biết nguyên nhân khác đến từ nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tăng mạnh sau khi nhiều người dùng chọn chuyển hướng từ Cam sang Bạc để không phải chờ đợi. Điều này khiến thị trường nhanh chóng hình thành tình trạng đội giá.

Không phải màu cam, một mẫu iPhone 17 Pro Max có giá tăng cao, bỏ thêm 10 triệu đồng cũng chưa chắc mua được- Ảnh 2.

Không ít người cho biết thích màu Bạc hơn Cam dù đây là màu sắc quen thuộc trên các dòng sản phẩm Pro của Apple. (Ảnh: Oliur / UltraLinx)

Năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm, thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày 19/9. Do chênh lệch múi giờ, người dùng trong nước thậm chí còn nhận máy trước cả Mỹ. Điều này đã khiến cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng cao.

Trong 3 ngày đầu mở bán, thị trường Việt Nam ghi nhận sức chi tiêu khổng lồ, lên tới hàng nghìn tỷ đồng dành cho iPhone mới. Thế Giới Di Động thông tin có hơn 100.000 khách đặt cọc, trong khi Viettel Store công bố trên website con số hơn 70.000 đơn. Các hệ thống quy mô nhỏ hơn như Minh Tuấn Mobile hay Di Động Việt cũng ghi nhận khoảng 20.000 khách mua máy. Con số này còn chưa tính đến doanh thu lớn từ những chuỗi bán lẻ khác như FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile hay ShopDunk, vốn chưa công bố chi tiết.

iPhone 17 Pro vừa rơi đã xước, ốp lưng lập tức trở thành "thứ tồn tại duy nhất"

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800%

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800% Nổi bật

Giá vàng lập đỉnh hơn 3.750 USD/ounce, bạc cao nhất 14 năm: chuyên gia dự báo 'cơn sốt giá' sắp lan sang hai kim loại công nghiệp quan trọng

Giá vàng lập đỉnh hơn 3.750 USD/ounce, bạc cao nhất 14 năm: chuyên gia dự báo 'cơn sốt giá' sắp lan sang hai kim loại công nghiệp quan trọng Nổi bật

Món Việt nào đang "hot" trên Amazon với giá bán gấp 10 lần giá xuất khẩu?

Món Việt nào đang "hot" trên Amazon với giá bán gấp 10 lần giá xuất khẩu?

19:59 , 24/09/2025
Khách Việt tăng mua xe máy điện

Khách Việt tăng mua xe máy điện

18:45 , 24/09/2025
Quốc gia GDP 29.000 tỷ USD tuyên bố phát hiện kho báu khủng chứa 11 triệu tấn ngoài bãi rác, khả năng làm chao đảo Nga và Trung Quốc

Quốc gia GDP 29.000 tỷ USD tuyên bố phát hiện kho báu khủng chứa 11 triệu tấn ngoài bãi rác, khả năng làm chao đảo Nga và Trung Quốc

18:01 , 24/09/2025
Bánh dẻo chị Nhung - thị phi, nhưng hot nhất Trung thu!

Bánh dẻo chị Nhung - thị phi, nhưng hot nhất Trung thu!

16:41 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên