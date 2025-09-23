iPhone 17 Pro vừa rơi đã xước, ốp lưng lập tức trở thành "thứ tồn tại duy nhất"

Vừa mới chính thức đến tay người dùng không lâu, iPhone 17 Pro đã nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi đầu tiên trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, nhưng không phải về tính năng hay hiệu năng, mà là về độ bền. Nhiều người dùng đầu tiên đã phải "khóc ròng" khi chỉ một cú rơi nhẹ cũng đủ khiến chiếc điện thoại hàng chục triệu đồng xuất hiện những vết xước khó chịu, dấy lên lời khuyên siêu cần thiết: hãy sắm ốp lưng ngay lập tức!

Theo đó, một "cư dân Threads City" đã đăng tải bài viết chia sẻ về chiếc iPhone 17 Pro Max mới mua. Dù chỉ bị sếp vô tình làm rơi ở khoảng 40cm, tuy nhiên chiếc máy đã bị xước ngay phần viền cạnh khung camera. Ngay sau đó, là lời khuyên tâm đắc: "Nên dùng ốp lưng đầy đủ vào nha cả nhà". Bài đăng của cô nàng cũng nhận được hàng nghìn lượng tương tác trên Threads.

Bài đăng iPhone 17 Pro Max vừa rơi đã xước cạnh camera trên Threads

Lời khuyên xứng đáng "+1 kiến thức"

Không riêng trường hợp trên, thông tin các mẫu iPhone 17 mới và iPhone Air dễ trầy xước cũng đã được giới công nghệ cảnh báo. Theo Bloomberg đưa tin, các máy trưng bày tại Apple Store đã xuất hiện các vết trầy xước chỉ sau vài giờ được trưng bày, đặc biệt là trên các phiên bản màu Xanh Đậm của dòng iPhone 17 Pro và màu đen của iPhone Air.

iPhone 17 Pro trưng bày tại Apple Store đã bị trầy chỉ sau một thời gian mở bán

Chưa hết, trong video kiểm tra độ bền của JerryRigEverything, YouTuber công nghệ này đã chỉ ra rằng lớp nhôm anodized trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bám không tốt vào các góc cạnh. Điều này đã tạo ra một điểm yếu cố hữu trong lớp phủ của sản phẩm. Đây là một vấn đề đã được biết đến trong quy trình mạ hóa điện anodizing, cho thấy đây có thể là một quyết định thiết kế mà Apple đã lường trước.

Viền cạnh camera là điểm yếu chí mạng, rất dễ trầy xước trên iPhone 17 Pro

Trước tình hình này, một làn sóng khuyên dùng ốp lưng đã nổi lên mạnh mẽ. Hầu hết mọi người đều đồng tình rằng, dù việc dùng máy trần có thể mang lại cảm giác cầm nắm chân thực và khoe được màu sắc nguyên bản, nhưng sự đánh đổi khi máy dễ trầy xước cũng là không nhỏ.

Do đó, thay vì phải đối mặt với nguy cơ tốn kém chi phí sửa chữa hoặc sống chung với những vết xước gây mất thẩm mỹ, việc đầu tư vài trăm nghìn cho một chiếc ốp lưng được xem là hành động khôn ngoan. Nó không chỉ là một phụ kiện trang trí mà đã trở thành một "bảo bối" không thể thiếu để bảo vệ giá trị của chiếc iPhone 17 Pro. Vậy nên: "Mua iPhone 17 Pro Max thì ốp lưng là thứ tồn tại duy nhất, những thứ các có hay không, không quan trọng!"