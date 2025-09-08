Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ trong vali quà Việt quân nhân Nga mang về từ A80: Đầy đủ "combo" yêu nước siêu dễ thương, đặc biệt nhất là món đồ này

08-09-2025 - 23:29 PM | Sống

Bài đăng của người thân sĩ quan Nga dự diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã gây chú ý.

Ngày 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của người thân Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, Khối trưởng khối quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Trong bài đăng, cô chia sẻ loạt hình ảnh về những món quà đặc sản và kỷ vật từ Việt Nam như cao sao vàng, cà phê, bánh kẹo, gấu bông và nhiều món lưu niệm khác. Cùng với đó là những lời bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm nồng nhiệt mà người dân Việt Nam dành cho các quân nhân Nga trong thời gian lưu lại Hà Nội.

Bất ngờ trong vali quà Việt quân nhân Nga mang về từ A80: Đầy đủ "combo" yêu nước siêu dễ thương, đặc biệt nhất là món đồ này- Ảnh 1.

Món quà đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ nhất trong vali quân nhân Nga mang về từ A80

Bất ngờ trong vali quà Việt quân nhân Nga mang về từ A80: Đầy đủ "combo" yêu nước siêu dễ thương, đặc biệt nhất là món đồ này- Ảnh 2.

Bất ngờ trong vali quà Việt quân nhân Nga mang về từ A80: Đầy đủ "combo" yêu nước siêu dễ thương, đặc biệt nhất là món đồ này- Ảnh 3.

Những món quà từ người dân Việt Nam (Ảnh: IG@ann__anns)

Bất ngờ trong vali quà Việt quân nhân Nga mang về từ A80: Đầy đủ "combo" yêu nước siêu dễ thương, đặc biệt nhất là món đồ này- Ảnh 4.

“Mình không ngờ người Việt Nam lại dễ thương như vậy! Thật sự là mình phấn khích cực kỳ. Muốn hiểu vì sao mình phấn khích thì phải coi cái video ở cuối á. Người ta thì mến Anton còn mình thì mến mọi người. Cảm ơn vì đã gửi cho mình mấy tấm hình này nha” cô viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận, phần lớn đến từ cộng đồng mạng Việt Nam. 

Đi kèm còn có những hình ảnh Trung úy Anton trong thời gian công tác tại Việt Nam, đặc biệt là đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh vươn tay từ trong xe quân sự để đập tay với người dân Việt Nam đứng hai bên đường, nở nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện.

(Nguồn: IG@ann__anns)

Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich là sĩ quan từng đảm nhận vị trí trong Tổ quân kỳ tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945–9/5/2025) tại Quảng trường Đỏ (Moskva, Nga). Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ lịch sử.

Theo Bộ Quốc phòng, Đoàn quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh và diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam gồm 33 người, đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa ngày 20/8.

Sự kiện trên không chỉ để lại dấu ấn trong các hoạt động ngoại giao quốc phòng giữa Việt Nam và Nga, mà còn tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giàu cảm xúc giữa quân dân hai nước.

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

