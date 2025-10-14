Bất ngờ với cách tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bỏ túi" hơn 2 tỷ USD chỉ trong buổi sáng

Theo dữ liệu từ Forbes, trong ngày 14/10/2025, tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup đã tăng tới 2,2 tỷ USD lên 20,3 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 116 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Đà tăng này chủ yếu đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC, khi mã này tăng kịch trần gần 7% trong phiên sáng 14/10, lên 219.700 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Vốn hoá doanh nghiệp theo đó tăng lên vượt mốc 852.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, thị giá VIC đã tăng tới 5,3 lần, từ quanh vùng 40.000 đồng/cổ phiếu lên vùng giá hiện tại. Không chỉ VIC, hai cổ phiếu khác họ Vingroup là VHM và VRE cũng tăng khoảng 3 lần kể từ đầu năm.

Ngoài cổ phiếu họ Vingroup, một phần không nhỏ tài sản của người giàu nhất Việt Nam đang nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa 7,6 tỷ USD cũng ghi nhận mức tăng 1,6% trong phiên hôm nay.

Cổ phiếu VIC tăng kịch trần lên vùng đỉnh lịch sử 219.700 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận sự bứt phá tài sản, vợ ông là bà Phạm Thu Hương cũng vừa mới chạm đến mốc gần 38.000 tỷ đồng, khi trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, khối tài sản của bà Hương đã tăng hơn 30.000 tỷ đồng qua đó đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, gần nhất là việc Vingroup vừa thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Theo Vingroup, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, và đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Ở một diễn biến khác, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa hoàn tất dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 1,55% vốn điều lệ của Tập đoàn, để góp vốn vào CTCP Năng lượng VinEnergo. Số cổ phiếu này có giá trị theo mệnh giá hơn 600 tỷ đồng và được chuyển nhượng nhằm phục vụ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thông qua VinEnergo.



