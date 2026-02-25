Bất ngờ với số lần Nga, Trung Quốc, Iran được nhắc đến trong Thông điệp Liên bang 2026 của ông Trump

Những đối thủ lớn nhất của Mỹ hầu như không được nhắc đến trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump tối 24/2.

Mặc dù đã có lịch thăm chính thức vào tháng tới, ông Trump chỉ nhắc đến Trung Quốc một lần, gián tiếp liên quan đến công nghệ quân sự của nước này.

Trong khi đó, Nga được nhắc đến 2 lần, bên cạnh 1 đoạn ngắn đề cập tới chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống đã đề cập đến cuộc chiến Nga–Ukraine trong bài phát biểu, vốn diễn ra đúng vào dịp tròn bốn năm kể từ khi bắt đầu.

"Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để chấm dứt" cuộc xung đột, ông Trump nói và khẳng định rằng: "Nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống".

Ông Trump từng tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga–Ukraine "trong vòng 24 giờ" sau khi nhậm chức. Nhưng đã hơn 1 năm kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu, cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Theo MS NOW, số lần ông Trump đề cập tới Nga và Trung Quốc ít hơn đáng kể so với năm ngoái. Trong Thông điệp Liên bang 2025, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhắc tới Trung Quốc 6 lần và Nga ít nhất 7 lần.

Ngay cả Iran — mục tiêu có thể bị Mỹ tấn công trong vài tuần tới — cũng chỉ được nhắc đến 4 lần trong năm nay, giữa bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng ngoài khơi nước này.

Trump nói ông muốn đạt được thỏa thuận với Iran nhưng các lãnh đạo nước này chưa đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ, người nhiều lần khẳng định Chiến dịch Midnight Hammer mùa hè năm ngoái đã phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, cho biết Iran đã được cảnh báo không được tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân.

"Họ muốn bắt đầu lại từ đầu, và ngay lúc này, họ đang theo đuổi những tham vọng đen tối đó," ông nói.

"Ưu tiên của tôi là giải quyết vấn đề này bằng ngoại giao", ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 24/2, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đăng trên X: "Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

"Người dân Iran cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền khai thác lợi ích của công nghệ hạt nhân hòa bình cho đất nước mình", ông Araghchi cho hay.

Vòng đàm phán hạt nhân Mỹ–Iran tiếp theo, do Oman làm trung gian, dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva vào thứ Năm.