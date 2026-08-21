Bắt nguyên phó giám đốc ngân hàng lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (SN 1987 - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân, từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Thị Vân lợi dụng danh nghĩa, chức vụ phó giám đốc ngân hàng để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thành Hoá thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Tuy nhiên, Vân không hạch toán số tiền vào ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm giả, sử dụng chữ ký, con dấu của ngân hàng để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền gửi.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Vân chiếm đoạt của chị C.T.T (SN 1977, trú xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) số tiền 5 tỷ đồng và chị L.T.H (sinh năm 1987), trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa số tiền 1,5 tỷ đồng.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản ”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc điều tra viên thụ lý vụ án là ông Trần Đăng Nam, số điện thoại 0911.539.999 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.