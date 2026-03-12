Bắt Nguyễn Phước Thịnh và gần 30 người khác trong một chuyên án quy mô lớn

Bộ Công an thông tin, ngày 11/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn: Tây Ninh, TP HCM, Trà Vinh, Đắk Lắk... với số lượng lớn.

Cụ thể, ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp Công an xã Thái Mỹ (TP HCM) kiểm tra 1 ô tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (sinh năm 1999; ở phường An Lạc, TP HCM) cùng tang vật hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Khẩn trương mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng: Từ Thanh Thiện Tân (sinh năm 2002, ở phường Phú Thọ, TP HCM), Lâm Quốc Hùng (sinh năm 2007, ở thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Phước Thịnh (sinh năm 2007, ở thành phố Cần Thơ) giữ vai trò chủ chốt cùng hơn 26 đối tượng khác trong đường dây.

(Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh, sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TPHCM cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân; Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Một số tang vật thu giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt, mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui.

Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.