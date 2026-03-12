Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phạt 5 triệu đồng tài xế container lấn làn ngược chiều trên cao tốc

12-03-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Tài xế xe container lấn sang làn đi ngược chiều để vượt xe trên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bị CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 11/3, Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) lập biên bản xử phạt tài xế xe đầu kéo lái xe đi sang làn đường ngược chiều trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km134+200 theo hướng từ Hà Nội đi Lào Cai.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 7h24 cùng ngày, tài xế N.M.H. (46 tuổi, trú tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) lái xe đầu kéo biển số 50E-152.12 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 50RM-089.16 di chuyển trên cao tốc theo hướng Hà Nội - Lào Cai.

Do phía trước xe tải chạy chậm, tài xế H. đã cho xe đánh lái sang phần đường dành cho chiều xe chạy ngược lại để vượt phương tiện cùng chiều.

Tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện đi sang làn đường ngược chiều trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hành vi này được xác định là vi phạm quy định về sử dụng làn đường trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do các phương tiện trên tuyến thường lưu thông với tốc độ cao.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về vụ việc, Đội 1 thuộc Phòng 6 của Cục CSGT đã xác minh và làm việc với tài xế liên quan. Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt đối với tài xế về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định (đi vào làn đường ngược chiều).

Với vi phạm này, tài xế bị đề xuất mức phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, tốc độ và khoảng cách an toàn. Những hành vi như đi ngược chiều, vượt xe sai quy định hoặc chuyển làn thiếu quan sát có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


Viên Minh/VTC News

VTC News

