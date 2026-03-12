Những điều cử tri cần lưu ý khi vào phòng bỏ phiếu

Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi cử tri phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, khi đến bỏ phiếu, mọi cử tri đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định. Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung cơ bản sau đây: