Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

12-03-2026 - 09:33 AM | Xã hội

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngày 11/3, Thủ tướng ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Media Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh năm 1978, quê quán Vĩnh Long. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Về trình độ chuyên môn, bà là tiến sĩ quản lý giáo dục; thạc sĩ phương pháp giảng dạy Anh ngữ, cử nhân tiếng Anh.

Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh gắn bó với ngành giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Đến nay, lãnh đạo Bộ GD&ĐT gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Lê Quân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Theo Nghiêm Huệ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an xác minh đơn tố cáo ông Thích Nhuận Đạt chiếm đoạt tài sản

Công an xác minh đơn tố cáo ông Thích Nhuận Đạt chiếm đoạt tài sản Nổi bật

Người dân chú ý: Hành vi này liên quan đến xăng dầu có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, thậm chí phạt tù 15 năm

Người dân chú ý: Hành vi này liên quan đến xăng dầu có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, thậm chí phạt tù 15 năm Nổi bật

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

09:01 , 12/03/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Trọng Thao SN 1983

Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Trọng Thao SN 1983

07:44 , 12/03/2026
Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

07:26 , 12/03/2026
Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh?

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh?

06:56 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên