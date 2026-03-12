Khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty Hoàng Minh Đường, bắt Giám đốc Hoàng Văn Toàn và 11 người

Bóc trần "Tập đoàn y dược" uy tín với nhiều người nhẹ dạ, cả tin

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 11/3 cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường". Với thủ đoạn gắn mác "bài thuốc gia truyền 3 đời" và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 04/02/2026, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá Chuyên án CT288, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986) trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa làm Giám đốc.

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hoá

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc; cùng nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986) và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Nếu Hoàng Văn Toàn là "linh hồn" của bài thuốc dỏm, thì Lê Đình Tiến chính là "kiến trúc sư" thổi phồng mọi công dụng của bài thuốc. Với sự hỗ trợ của các công cụ marketing hiện đại, "bộ đôi" này đã biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành một "tập đoàn y dược" uy tín với nhiều người nhẹ dạ, cả tin.

Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CA Thanh Hoá

Công nghệ "thổi phồng" và kịch bản lừa đảo tinh vi

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập Công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của Phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% (mặc dù trên thực tế Công ty chưa thành lập).

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu; sau đó, đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất (trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra) thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Tháng 7/2024, sau khi Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, với vai trò là Giám đốc Công ty, ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác, gồm: Bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại Phòng khám; bộ phận tư vấn, khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, tictok…); bộ phận truyền thông maketting; bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hoá

Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật như: Bài thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh; khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn sẽ điều trị tận gốc để thu hút nhiều người dân trong cả nước khám và điều trị.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến. Họ xưng là "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc". Các đối tượng đã thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như: Bộ phận Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok. Sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các Đài Truyền hình uy tín và các Hiệp hội đông y để tạo lòng tin giả tạo.

Bộ phận tư vấn online chuyên sử dụng các "kịch bản" được soạn sẵn để mạo danh bác sĩ, cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc. Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 06/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án; ngày 10/02/2026, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hệ lụy đau lòng