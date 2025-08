Bắt Nguyễn Thế Tâm và Châu Anh Duy tại nhà nghỉ

Tối 1/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Thế Tâm (26 tuổi) và Châu Anh Duy (39 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cả hai đã dàn cảnh Tâm bị bắt cóc để tống tiền chính gia đình Tâm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/7, bà Bùi Thị Thu Thủy (55 tuổi) nhận được cuộc gọi và video qua Zalo từ số của con trai là Nguyễn Thế Tâm, trong đó Tâm bị trói tay chân và bị đánh đập. Các đối tượng yêu cầu gia đình phải đưa 180 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán Tâm sang Campuchia.

Hai đối tượng bị công an ập vào nhà nghỉ bắt - Ảnh: CA Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra và phát hiện Tâm đang ở tại nhà nghỉ Minh Đăng, xã An Phước. Tại đây, Tâm khai nhận đã cùng Châu Anh Duy, quê TP Hồ Chí Minh đã dàn cảnh vụ bắt cóc để lấy tiền của gia đình do nợ nần. Do lo lắng cho tính mạng của con trai, bà Thủy đã chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản của Tâm.

Khi cả hai đang tiếp tục yêu cầu gia đình chuyển số tiền còn lại, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang. Tâm khai đã dùng 55 triệu đồng để trả nợ và đưa cho Duy 5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 170 của Bộ luật Hình sự quy định về “Tội cưỡng đoạt tài sản” như sau:



1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.



2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:



a) Có tổ chức;



b) Có tính chất chuyên nghiệp;



c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;



d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;



đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;



e) Tái phạm nguy hiểm.