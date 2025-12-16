Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Thị Thuý Hằng sinh năm 1989

16-12-2025

Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa đấu tranh thành công 2 vụ án, bắt 2 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1989, trú tại khối Trung Đô 7, phường Trường Vinh) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến 22 giờ ngày 13/12, Công an phường bắt quả tang đối tượng này về hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và hơn 10g ma túy.

Bắt Nguyễn Thị Thuý Hằng sinh năm 1989 - Ảnh 1.

Đối tượng Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cùng ngày, Công an phường Trường Vinh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, bắt đối tượng Đinh Thanh Long (SN 1980, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, thu giữ hơn 26g ma túy.

Đây là đối tượng có nhiều tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, vừa chấp hành án trở về địa phương nhưng không tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an phường đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

