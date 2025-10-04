Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt nhân viên tiệm massage Nguyễn Hồng Lộc

04-10-2025 - 20:16 PM | Xã hội

Kiểm tra phòng nhân viên một cơ sở massage ở Đồng Nai, công an phát hiện nhiều vũ khí quân dụng.

Ngày 2/10 vừa qua, Công an xã Phước An đã bàn giao Nguyễn Hồng Lộc (24 tuổi, ngụ xã An Phước) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Hồng Lộc là nhân viên cơ sở massage T.N. thuộc xã Phước An.

Bắt nhân viên tiệm massage Nguyễn Hồng Lộc- Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Lộc bị bắt giữ cùng tang vật là súng hơi, đạn, dao tự chế (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, đêm 23/9, lực lượng Công an xã Phước An kiểm tra hành chính cơ sở massage T.N., phát hiện dưới gầm giường của Lộc có 2 túi màu đen.

Bên trong túi có 2 khẩu súng loại súng hơi dài 90cm (có báng súng, có bình khí nén, ống ngắm); 2 hộp đạn chì (mỗi hộp 100 viên đạn chì); 2 bịch đạn bằng nhựa; 3 cây dao tự chế mỗi cây dài khoảng 50cm và 1 cây dao tự chế dài khoảng 90cm có vỏ bọc màu đen; 1 bình xịt hơi cay. 

Tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện Lộc dương tính với ma túy đá.

Làm việc ban đầu, Nguyễn Hồng Lộc khai nhận vào năm 2023, Lộc sử dụng tài khoản Facebook để đặt mua 2 khẩu súng hơi dài 90cm và 2 hộp đạn chì với giá: 28 triệu đồng mục đích để săn bắn chim và sưu tầm. Lộc mua 4 cây dao tự chế trên mạng mục đích dùng để phát cỏ. Bình xịt hơi cay Lộc nhặt được của khách để trong phòng massage và cất giữ. 

Kết quả trưng cầu giám định số vũ khí thu được nêu trên ghi nhận 2 khẩu súng hơi và 200 viên đạn chì thuộc loại vũ khí quân dụng. 

Hiện, Công an xã Phước An lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

