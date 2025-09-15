Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng trăm sổ đỏ, bằng cấp, giấy khám sức khỏe

15-09-2025 - 16:10 PM | Bất động sản

Các đối tượng đã sản xuất, làm giả và vận chuyển hàng trăm loại giấy tờ giả các loại gồm: sổ đỏ, thẻ CCCD, bằng cấp các loại, giấy phép lái xe.

Ngày 15-9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như căn cước công dân (CCCD), sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, đăng ký xe, bằng cấp các loại, giấy chứng nhận, giấy xác nhận… trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Cụ thể gồm Đ.V.B (SN 1989, ngụ xã Trảng Bom), N.N.H (SN 1994, ngụ xã Hưng Thịnh), Đ.X.T (SN 1987), N.T.H (SN 1989, phường Long Bình) và T.T.M (SN 2000, phường Tam Phước).

Công an thu giữ 20 thiết bị điện tử các loại, trên 200 loại giấy tờ, bằng cấp, phôi, thẻ nhựa có gắn chíp điện tử dùng cho hoạt động sản xuất, làm giấy tờ giả,… trên 10GB dữ liệu điện tử phôi “mềm” để in giấy tờ giả và trên 500 mã vận đơn dùng trong hoạt động giao nhận giấy tờ giả, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng B. khai nhận từ năm 2022 đã đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội để nhận làm giấy tờ giả các loại, sau đó chuyển thông tin người mua đến cho các đối tượng khác để làm giả giấy tờ.

Công an cũng thu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất giấy tờ giả

Đến tháng 8-2023, B. đã mua các công cụ, phương tiện để tự làm giả giấy tờ như: Máy tính, máy in màu, máy ép nhựa, máy photocopy… và rủ thêm đối tượng T. cùng thuê 1 căn phòng trọ tại ấp Tây Hòa, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để làm giả giấy tờ.

Sau đó, B. đã chủ động móc nối, liên kết với đối tượng H. (là chủ cơ sở studio) sử dụng thiết bị, máy móc và dùng tầng 2 của cửa hàng nói trên để làm nơi in ấn, đóng dấu giấy tờ giả đã làm ra.

Tiếp đó, B. đã liên hệ với đối tượng M. để làm người môi giới, đăng bài quảng cáo, liên hệ với người mua giấy tờ giả và đối tượng H. (đối tượng chuyên chạy Grab) để làm người vận chuyển, giao, nhận giấy tờ giả từ B. đến người mua.

Lấy sổ đỏ của người khác đi thế chấp có bị phạt không?

Theo Uyên Châu

Người lao động

