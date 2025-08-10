Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt ổ nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản facebook, nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

10-08-2025 - 21:55 PM | Smart Money

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản facebook, sau đó nhắn tin lừa người thân và chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng...

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị) để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai trong số 5 đối tượng bị tạm giữ.

Theo đó, nhóm Quang giả mạo tài khoản facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua để lấy số điện thoại.

Sau đó, các đối tượng này dùng số điện thoại có được đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền facebook qua chức năng quên mật khẩu.

Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Với thủ đoạn này, từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản facebook, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

