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Bắt ông chủ Luxury Watch Vũ Văn Đạt SN 1998

| | Doanh nghiệp

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và “Trốn thuế" tại hộ kinh doanh LUXURY WATCH.

Ngày 06/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và “Trốn thuế” tại Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thu giữ 30 chiếc đồng hồ giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, như Rolex, Hublot, Franck Muller,....

Trước đó, vào ngày 03/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh LUXURY WATCH do Vũ Văn Đạt, sinh năm 1998, trú tại khu Mễ Xá 2, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang giao dịch mua bán đồng hồ.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng phát hiện 30 chiếc đồng hồ đều gắn nhãn hiệu các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Theo Vũ Văn Đạt, bên cạnh cửa hàng LUXURY WACTH tại địa chỉ số 574, đường Nguyễn Bình, Khu Mễ Xá 2, phường Đông Triều, Đạt còn bán đồng hồ trực tuyến trên không gian mạng qua các nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo.

Bắt ông chủ Luxury Watch Vũ Văn Đạt SN 1998 - Ảnh 1.

Vũ Văn Đạt và số tang vật bị thu giữ. Ảnh: CQCA

Từ năm 2022 đến nay, Vũ Văn Đạt đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán đồng hồ, từ trước đến nay chỉ bán đồng hồ giả mạo vì chưa từng được các nhãn hiệu nổi tiếng ủy quyền, cung cấp sản phẩm là hàng thật, đồng thời vì giá trị hàng thật của các nhãn hiệu trên cao hơn gấp nhiều lần so với sản phẩm mà Đạt bán cho khách.

Quá trình điều tra phát hiện, Vũ Văn Đạt đã kinh doanh 56 sản phẩm đồng hồ Rolex, Franck Muller, Hublot, Patek Phillip, Richard Mille đều là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ, thu lời bất chính số tiền gần 150 triệu đồng; vi phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Khoản 1, Điều 226 Bộ Luật hình sự.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hộ kinh doanh Vũ Văn Đạt từ năm 2022 đến hết năm 2025 có phát sinh doanh thu nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh nộp thuế, có hành vi trốn thuế số tiền gần 125 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

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