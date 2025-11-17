Bắt Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Khương

Ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trên báo Lâm Đồng rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Khương (43 tuổi, trú phường Nam Gia Nghĩa).

Ông Khương là cựu Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh ban đầu cho thấy bị can có dấu hiệu sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân liên quan trong thời gian công tác. Hiện hồ sơ vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.

Cùng với quyết định khởi tố, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng và Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng tiến hành các bước xem xét kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Khương theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, báo Tin tức & Dân tộc cho biết, ngày 30/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã ký quyết định cho ông Khương nghỉ công tác và hưởng chế độ thôi việc từ ngày 1/11/2025, trong thời điểm đơn vị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình công tác của cán bộ này.

Trước khi giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Khương từng là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



