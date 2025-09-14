Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp

14-09-2025 - 08:30 AM | Thị trường

Công an Đà Nẵng vừa bắt quả tang cặp vợ chồng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp pha loãng.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang một vụ sản xuất giấm giả với quy mô lớn trên địa bàn phường An Khê (quận Thanh Khê), do vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983) làm chủ.

Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp- Ảnh 1.

Vợ chồng Kiều Văn Thanh cùng tang vật.

Theo điều tra ban đầu, thay vì dùng gạo lứt lên men tự nhiên, hai đối tượng đã pha loãng axit axetic công nghiệp với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước), mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Khám xét tại xưởng, lực lượng công an thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả (khoảng 2.000 lít) cùng 20 can axit axetic nguyên chất (600 lít).

Theo cơ quan công an, nếu không bị phát hiện kịp thời, số axit này có thể được dùng để "hô biến" thành khoảng 30.000 lít giấm độc hại, gây hậu quả khôn lường cho người tiêu dùng.

Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp- Ảnh 2.

Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp- Ảnh 3.

Bên trong cơ sở sản xuất hơn 1.000 lít giấm/ngày từ axit công nghiệp và nước giếng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng giấm làm từ axit công nghiệp có thể bào mòn dạ dày, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí tử vong nếu nồng độ axit vượt ngưỡng cho phép.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Văn Thanh; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp- Ảnh 4.

Thủ đoạn sản xuất hàng giả tinh vi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó một ngày (11/9), đơn vị này cũng đã triệt phá chuyên án 0909D, bóc gỡ đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

