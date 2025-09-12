Một nhóm liên ngành gồm Cơ quan Chống hàng giả Kenya (ACA) và lực lượng an ninh đã thực hiện đột kích và triệt phá thành công một tổ chức buôn bán dầu ăn giả kém chất lượng, thu giữ nhiều lô hàng cùng số tiền nghi ngờ có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp, ước tính trị giá hơn 100 triệu Shilling Kenya (tương đương gần 20 tỉ đồng). Vụ việc diễn ra tại một bãi đỗ xe tư nhân ở thành phố cảng Mombasa.

Theo thông tin từ ACA, trong cuộc đột kích vào khu vực Shimanzi, lực lượng chức năng đã chặn giữ nhiều thùng dầu ăn loại 20 lít thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, cùng 13 xe bồn được sử dụng để tuồn hàng vào bãi chứa. Dưới sự chỉ đạo của ông Ibrahim Bule – Giám đốc khu vực Bờ biển của ACA – và ông Ali Nuno – Chỉ huy cảnh sát Bờ biển, nhóm công tác còn phát hiện nhiều can dầu gắn nhãn của hơn 10 thương hiệu Kenya. Tuy nhiên, qua kiểm tra, toàn bộ số dầu này đều bị xác định là hàng giả kém chất lượng, không đảm bảo cho người tiêu dùng.

Ông Bule cho biết, ACA và cảnh sát đã hành động sau khi nhận được hàng loạt khiếu nại từ các nhà sản xuất dầu ăn trong nước về tình trạng hàng giả tràn lan. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện 13 xe tải đang vận chuyển dầu thô pha trộn với nhiều loại hóa chất khác, sau đó được đóng gói trái phép dưới nhãn hiệu dầu ăn đã đăng ký. “Không chỉ bị pha tạp, khu vực đóng gói còn trong điều kiện vệ sinh vô cùng kém, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người dân,” ông nhấn mạnh.

Ông Nuno, chỉ huy cảnh sát Bờ biển, cũng khẳng định chủ bãi đỗ xe đã được xác định danh tính và cảnh sát đang mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng liên quan. Một số nghi phạm hiện đã bị triệu tập hỗ trợ công tác điều tra. Theo các chuyên gia y tế công cộng đi cùng đoàn, loại dầu ăn chưa tinh chế này khi tiêu thụ có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Cảnh sát cũng lo ngại một phần lô hàng đã lọt ra thị trường.

Trước thực trạng trên, ACA cho biết sẽ tăng cường triển khai lực lượng thanh tra tại khu vực ven biển nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, đóng gói lại và dán nhãn giả vốn đang ngày càng phổ biến tại Mombasa. Thành phố cảng này được xem là điểm trung chuyển lớn nhất của hàng giả tại Kenya, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các băng nhóm tội phạm.

Theo ACA, các đường dây thường lợi dụng hệ thống cảng biển phức tạp cùng bờ biển dài hơn 600 km để tuồn dầu thô, sau đó đóng gói dưới nhãn hiệu hợp pháp nhằm né tránh kiểm tra hải quan. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ không chỉ đẩy mạnh truy quét, mà còn triển khai chiến dịch tuyên truyền để người dân nhận diện và ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng.