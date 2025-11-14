Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà sinh năm 2002

14-11-2025 - 18:38 PM | Xã hội

Bùi Thị Thu Hà vừa bị khởi tố, bắt giam về hành vi Giết người.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Hà (SN 2002, trú thôn 4, Bàu Cạn, Gia Lai) về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hà kết hôn và sinh một bé trai tên T.H.U.V, hiện 4 tuổi. Tuy nhiên, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, cả hai ly hôn và cháu bé sống cùng mẹ. Thời gian gần đây, Hà được cho là có biểu hiện trầm cảm, tinh thần bất ổn.

Bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà sinh năm 2002- Ảnh 1.

Bị can Bùi Thị Thu Hà

Theo lời khai của bị can, do mâu thuẫn với chồng cũ và nảy sinh ý định trả thù, Hà đã nghĩ đến hành vi tiêu cực. Chiều ngày 6/11, Hà điều khiển xe máy chở con trai đến khu vực hồ nước Biển Hồ. Tại đây, Hà đã dìm cháu bé xuống nước khiến nạn nhân tử vong trong sự đau đớn.

Gây án xong, Hà bước xuống vùng nước sâu với ý định tự tử nhưng không thành. Sau đó, Hà đưa thi thể con trai lên bờ, rồi tìm người thông báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hà thừa nhận do mâu thuẫn hôn nhân và tình trạng trầm cảm kéo dài khiến tâm lý rối loạn, từ đó nảy sinh suy nghĩ tiêu cực và gây ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ diễn biến tâm lý của bị can cũng như các yếu tố liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bắt Nguyễn Thành Đạt

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Bắt Lê Ngọc Vĩnh

Bắt Lê Ngọc Vĩnh Nổi bật

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ

18:34 , 14/11/2025
Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

17:30 , 14/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 14-11: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 14-11: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

15:39 , 14/11/2025
Cảnh báo chiêu lừa đảo tinh vi khiến cô gái sinh năm 2002 ở Hà Nội mất trắng gần 100 triệu

Cảnh báo chiêu lừa đảo tinh vi khiến cô gái sinh năm 2002 ở Hà Nội mất trắng gần 100 triệu

15:18 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên